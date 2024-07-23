Любенович рассказал, поможет ли Минаю Вакула в турнире четырех

Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал кадровую ситуацию в клубе накануне матчей «турнира четырех».

– Много футболистов покинуло «Минай»: Кемкин, Корнийчук, Витенчук, Петько в других командах. Есть у клуба предложения на Вакулу и Кораблина. Пришли к нам официально пока только Прихна, Дворовенко, Шалфеев. Пять недель предсезонки прошло. Мы не успели еще наиграть оптимальный состав, потому что не знаем, в какой лиге «Минай» будет играть.

– На Вакулу и Кораблина поступили предложения из УПЛ?

– Не могу ответить, пока официальная бумага не придет в клуб. Очень интересными стали оба эти игрока.

– Ребята будут готовы помочь команде в «турнире четырех»?

– Возможно, мы успеем с ними сыграть, если руководство примет решение участвовать в турнире. Я в них не сомневаюсь. Будем дополнительно говорить с клубами, которые интересуются Владом и Тимуром, чтобы им дали возможность сыграть за «Минай» в «турнире четырех». У нас есть много футболистов в списках, которые хотят играть за «Минай» в УПЛ и Первой лиге, но из-за неопределенности мы не можем их приглашать. Сейчас еще неделя пройдет, пока мы сыграем этот турнир, а чемпионат стартует совсем скоро. Нужно потом думать о логистике первого тура. Такого цирка в Украине никогда не было! Я уже 16 лет здесь, но такого цирка еще не видел. Пусть лучше ставят команды, которые хотят видеть в УПЛ, чем издеваться над «Минаем».

Ранее Желько Любенович оценил жеребьевку и организацию «турнира четырех».