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  4. Любенович рассказал, поможет ли Минаю Вакула в турнире четырех
Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 11:20 |
242
3

Любенович рассказал, поможет ли Минаю Вакула в турнире четырех

У закарпатского клуба тяжелая кадровая ситуация

23 июля 2024, 11:20 |
242
3
Любенович рассказал, поможет ли Минаю Вакула в турнире четырех
ФК Минай. Желько Любенович и Владислав Вакула

Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал кадровую ситуацию в клубе накануне матчей «турнира четырех».

– Много футболистов покинуло «Минай»: Кемкин, Корнийчук, Витенчук, Петько в других командах. Есть у клуба предложения на Вакулу и Кораблина. Пришли к нам официально пока только Прихна, Дворовенко, Шалфеев. Пять недель предсезонки прошло. Мы не успели еще наиграть оптимальный состав, потому что не знаем, в какой лиге «Минай» будет играть.

– На Вакулу и Кораблина поступили предложения из УПЛ?

– Не могу ответить, пока официальная бумага не придет в клуб. Очень интересными стали оба эти игрока.

– Ребята будут готовы помочь команде в «турнире четырех»?

– Возможно, мы успеем с ними сыграть, если руководство примет решение участвовать в турнире. Я в них не сомневаюсь. Будем дополнительно говорить с клубами, которые интересуются Владом и Тимуром, чтобы им дали возможность сыграть за «Минай» в «турнире четырех». У нас есть много футболистов в списках, которые хотят играть за «Минай» в УПЛ и Первой лиге, но из-за неопределенности мы не можем их приглашать. Сейчас еще неделя пройдет, пока мы сыграем этот турнир, а чемпионат стартует совсем скоро. Нужно потом думать о логистике первого тура. Такого цирка в Украине никогда не было! Я уже 16 лет здесь, но такого цирка еще не видел. Пусть лучше ставят команды, которые хотят видеть в УПЛ, чем издеваться над «Минаем».

Ранее Желько Любенович оценил жеребьевку и организацию «турнира четырех».

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Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925 Днепр-1 Украинская ассоциация футбола переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский Левый Берег Киев исполком УАФ Владислав Вакула Тимур Кораблин Александр Кемкин Александр Корнийчук Сергей Петько Вадим Витенчук Дмитрий Прихна Егор Шалфеев
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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🔱Avtoigor🔱
Світло вже є на полі, скільки часу вже пройшло з моменту коли матч з Динамо зупинили? Команда яка вже використала кредит довіри, яка мала нагоду довести, що є гідна участі в УПЛ не може зібрати футболістів бо їх немає бо порозбігалися Я ваху
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Xvalenok03
Много сегодня любеновича и миная
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