Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов

27 июля львовские футболисты проведут последний контрольный матч – с второлиговым «Куликовом». Он будет закрыт для болельщиков и представителей масс-медиа.

Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер Владислав Лупашко решил вернуть в основную команду Артура Рябова, Богдана Векляка и Владислава Клименко, которые готовились в последнее время самостоятельно, потому что предыдущий руководитель – Мирон Маркевич – уже на них не рассчитывал.

По имеющимся данным, вчера во Львов прибыл Андрей Русол, который должен вскоре стать генеральным директором ФК «Карпаты». С его появлением должна активизироваться работа «зелено-белых» на трансферном рынке. Особенно нуждается в усилении линия нападения львовян.

Также Андрей Русол должен определиться с тем, кто из бывших помощников Мирона Маркевича останется работать в «Карпатах».

Напомним, что ранее мы сообщали, что «Карпаты» сообщили о завершении сотрудничества с шестью игроками команды.