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  4. Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов
Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 11:07 | Обновлено 23 июля 2024, 11:40
1346
0

Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов

Львовяне также хотят усилить звено нападения

23 июля 2024, 11:07 | Обновлено 23 июля 2024, 11:40
1346
0
Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов
ФК «Карпати». Владислав Лупашко

27 июля львовские футболисты проведут последний контрольный матч – с второлиговым «Куликовом». Он будет закрыт для болельщиков и представителей масс-медиа.

Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер Владислав Лупашко решил вернуть в основную команду Артура Рябова, Богдана Векляка и Владислава Клименко, которые готовились в последнее время самостоятельно, потому что предыдущий руководитель – Мирон Маркевич – уже на них не рассчитывал.

По имеющимся данным, вчера во Львов прибыл Андрей Русол, который должен вскоре стать генеральным директором ФК «Карпаты». С его появлением должна активизироваться работа «зелено-белых» на трансферном рынке. Особенно нуждается в усилении линия нападения львовян.

Также Андрей Русол должен определиться с тем, кто из бывших помощников Мирона Маркевича останется работать в «Карпатах».

Напомним, что ранее мы сообщали, что «Карпаты» сообщили о завершении сотрудничества с шестью игроками команды.

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Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов назначение тренера Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига Богдан Векляк Владислав Клименко (футболист) инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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