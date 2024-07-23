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Лига чемпионов
23 июля 2024, 11:22 |
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Нинкович рассказал сербам, как не нужно играть против Динамо

Бывший игрок киевлян уверен, что у «Партизана» есть все шансы на проход дальше

23 июля 2024, 11:22 |
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Нинкович рассказал сербам, как не нужно играть против Динамо
Srđan Stevanović/Starsportphoto. Милош Нинкович

Бывший игрок «Динамо» Милош Нинкович пообщался с сербской прессой перед первым матчем киевлян против «Партизана» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Самое главное для «Партизана» — не проиграть первую игру, потому что тогда в ответном матче дома возможно все. Я не уверен, насколько игроки «Динамо» смогут сконцентрироваться, учитывая, что они переживают сложную ситуацию. Я думаю, что тренер Шовковский придерживается крайне сложной системы подготовки, а это значит, что в начале сезона ни один игрок не будет свежим. Если все сложить, «Партизан» может показать хороший результат.

Когда я играл в «Динамо», в команде было много иностранцев. Теперь больше внимания уделяют отечественным игрокам. Сейчас дела идут хорошо, в сборной Украины пять-шесть игроков «Динамо», но лига слабее. Раньше «Шахтер», «Днепр», харьковский «Металлист» тоже были намного сильнее.

Война – это большая проблема. Клуб уже не может привозить иностранцев, как раньше, и проводит европейские матчи в Польше без поддержки трибун. Все это очень сильно влияет на команду. Я могу только представить, через что они проходят, а им придется сосредоточиться на футболе.

В первом матче «Партизан» не должен играть на ничью. По личному опыту, всякий раз, когда моя команда прижималась к воротам и играла на ничью, мы проигрывали», – сказал Нинкович.

Отметим, что 23 июля номинально домашний для киевлян матч состоится в польском Люблине на «Арене Люблин», начало в 21:00 по киевскому времени.

Динамо – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

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Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов Милош Нинкович
Владимир Клепач Источник: Sport Klub
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