Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Партизана: «Ничья с Динамо в первом матче нас бы устроила»
Лига чемпионов
23 июля 2024, 10:50 | Обновлено 23 июля 2024, 10:55
235
0

Капитан Партизана: «Ничья с Динамо в первом матче нас бы устроила»

Светозар Маркович уверен, что в Белграде сербский клуб сыграет сильнее

23 июля 2024, 10:50 | Обновлено 23 июля 2024, 10:55
235
0
Капитан Партизана: «Ничья с Динамо в первом матче нас бы устроила»
ФК Партизан. Светозар Маркович

Капитан «Партизана» Светозар Маркович поделился ожидания перед первым матчем против киевского «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Мы провели всю подготовку, сыграли первый тур чемпионата, и все пошло не так, как мы хотели (победа 1:0 над «Напредаком»). Это только начало чемпионата, и мы все работаем над исправлением допущенных ошибок, чтобы хорошо выглядеть в матче с «Динамо».

«Динамо» — отличная команда, против которой, конечно, будет непросто играть, но мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться как можно лучше и постараться победить. Тот факт, что они являются фаворитами, безусловно, снимает груз ответственности.

Я думаю, у них отличная команда. О Ярмоленко много говорить не надо. Очень качественная команда, как коллективно, так и индивидуально.

Мы не думали о результате. Победа была бы лучшим вариантом, это точно, но нужно быть умными, потому что впереди две игры. Ничья перед приездом в Белград нас, безусловно, устроила бы», – сказал Маркович.

Отметим, что 23 июля номинально домашний для киевлян матч состоится в польском Люблине на «Арене Люблин», начало в 21:00 по киевскому времени.

Динамо – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

По теме:
Нинкович рассказал сербам, как не нужно играть против Динамо
Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Динамо обязано проходить Партизан»
Тренер Партизана: «Динамо имеет недостатки, сказал это своим игрокам»
Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов
Владимир Клепач Источник: Sport Klub
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка
Футбол | 22 июля 2024, 16:48 1
Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка
Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка

В квалификации Лиги Европы команда сыграет с Викторией

Ворскла хочет снесли свой стадион в Полтаве
Футбол | 23 июля 2024, 09:15 4
Ворскла хочет снесли свой стадион в Полтаве
Ворскла хочет снесли свой стадион в Полтаве

Бело-зеленые намерены построить новую компактную арену

Манчестер Юнайтед близок к подписанию экс-полузащитника Ювентуса
Футбол | 23.07.2024, 10:22
Манчестер Юнайтед близок к подписанию экс-полузащитника Ювентуса
Манчестер Юнайтед близок к подписанию экс-полузащитника Ювентуса
Довбик определил, где будет играть в следующем сезоне. Артем уже купил дом
Футбол | 22.07.2024, 12:03
Довбик определил, где будет играть в следующем сезоне. Артем уже купил дом
Довбик определил, где будет играть в следующем сезоне. Артем уже купил дом
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Футбол | 22.07.2024, 12:49
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон отреагировал на победу блогера Джейка Пола над Перри
Тайсон отреагировал на победу блогера Джейка Пола над Перри
21.07.2024, 10:10 1
Бокс
Румынию не покорили. Украина разгромно проиграла финал Евробаскета U-20
Румынию не покорили. Украина разгромно проиграла финал Евробаскета U-20
21.07.2024, 22:13 5
Баскетбол
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
21.07.2024, 22:56 25
Футбол
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
22.07.2024, 07:47 4
Футбол
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
22.07.2024, 20:01 44
Футбол
Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше
Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше
22.07.2024, 01:07 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
22.07.2024, 17:40 14
Футбол
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
21.07.2024, 23:10 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем