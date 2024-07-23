Капитан Партизана: «Ничья с Динамо в первом матче нас бы устроила»
Светозар Маркович уверен, что в Белграде сербский клуб сыграет сильнее
Капитан «Партизана» Светозар Маркович поделился ожидания перед первым матчем против киевского «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.
«Мы провели всю подготовку, сыграли первый тур чемпионата, и все пошло не так, как мы хотели (победа 1:0 над «Напредаком»). Это только начало чемпионата, и мы все работаем над исправлением допущенных ошибок, чтобы хорошо выглядеть в матче с «Динамо».
«Динамо» — отличная команда, против которой, конечно, будет непросто играть, но мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться как можно лучше и постараться победить. Тот факт, что они являются фаворитами, безусловно, снимает груз ответственности.
Я думаю, у них отличная команда. О Ярмоленко много говорить не надо. Очень качественная команда, как коллективно, так и индивидуально.
Мы не думали о результате. Победа была бы лучшим вариантом, это точно, но нужно быть умными, потому что впереди две игры. Ничья перед приездом в Белград нас, безусловно, устроила бы», – сказал Маркович.
Отметим, что 23 июля номинально домашний для киевлян матч состоится в польском Люблине на «Арене Люблин», начало в 21:00 по киевскому времени.
Динамо – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
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