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  4. Европейский гранд спешит закрыть трансфер Довбика. Артем все для себя решил
Испания
23 июля 2024, 09:51 |
486
1

Европейский гранд спешит закрыть трансфер Довбика. Артем все для себя решил

«Атлетико» близок к трансферу украинца 

23 июля 2024, 09:51 |
486
1
Европейский гранд спешит закрыть трансфер Довбика. Артем все для себя решил
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинца хочет подписать «Атлетико». Условия трансфера уже согласованы, Артем нацелен играть только за «матрасников». «Атлетико» желает как можно быстрее договориться с «Жироной» о трансфере и способе выплат, каталонцы рассчитывают получить 40 миллионов евро. «Атлетико» спешит как можно быстрее подписать украинца из-за интереса от двух других клубов – итальянской «Ромы» и английского «Вест Хэма». Испанское издание Relevo отмечает, что сделка может быть закрыта уже на этой неделе.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Relevo
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