Европейский гранд спешит закрыть трансфер Довбика. Артем все для себя решил

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинца хочет подписать «Атлетико». Условия трансфера уже согласованы, Артем нацелен играть только за «матрасников». «Атлетико» желает как можно быстрее договориться с «Жироной» о трансфере и способе выплат, каталонцы рассчитывают получить 40 миллионов евро. «Атлетико» спешит как можно быстрее подписать украинца из-за интереса от двух других клубов – итальянской «Ромы» и английского «Вест Хэма». Испанское издание Relevo отмечает, что сделка может быть закрыта уже на этой неделе.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.