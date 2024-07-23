Многомиллионный новичок МЮ назвал лучший в мире чемпионат

Новичок английского клуба «Манчестер Юнайтед» защитник Лени Йоро признался, какой национальный чемпионат считает лучшим в мире и объяснил свой выбор.

«[Английская] Премьер-лига… Это место, где футбол существует в полной мере. Там прекрасные фанаты, высокий уровень игроков и нет легких игр. Именно поэтому я считаю этот чемпионат лучшим в мире», – заявил Йоро.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» заплатил «Лиллю» из Франции за переход 18-летнего Йоро 62 млн евро. Контракт Лени с клубом рассчитан до лета 2029 года.