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  4. Флик рассказал об основах игры Барселоны под его руководством
Испания
23 июля 2024, 07:57 |
199
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Флик рассказал об основах игры Барселоны под его руководством

Немецкий специалист – о главном в действиях команды

23 июля 2024, 07:57 |
199
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Флик рассказал об основах игры Барселоны под его руководством
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игровом стиле, в котором должна играть каталонская команда под его руководством.

«Я хочу того же, чего хотели предыдущие тренеры: высоко прессинговать и играть на чужой половине поля. Я согласен с этой идеей, но главное – победы. У нас есть своя философия, есть свой стиль. Мы знаем, как хотим играть, но каждый матч – это испытание, и изменения возможны. Мы можем выдвинуть полузащитника вперед или изменить способ прессинга.

Мы всегда будем готовы поменять мелкие детали, руководствуясь тем, что предлагает соперник. Здесь традиционно предпочитают играть в касание и выстраивать цепочку передач для создания свободных зон, но я хочу, чтобы мои футболисты сосредоточились на голах. Если есть шанс забить – забивай, а там посмотрим», – заявил Флик.

Ранее, напомним, сообщалось, что «Барселона» сделала первое предложение по трансферу героя Евро-2024.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ханс-Дитер Флик Барселона
Юрій Остроумов Источник: ФК Барселона
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