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Англия
23 июля 2024, 07:13 | Обновлено 23 июля 2024, 07:17
1033
0

Гвардиола высказался о перспективах Де Брюйне в Ман Сити

Испанский тренер – о будущем бельгийского вингера

23 июля 2024, 07:13 | Обновлено 23 июля 2024, 07:17
1033
0
Гвардиола высказался о перспективах Де Брюйне в Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола и Кевин Де Брюйне

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мнением о слухах относительно вероятного ухода из команды атакующего полузащитника Кевина Де Брюйне.

«Кевин не уйдет. Если кто-то уйдет, то мы поговорим об этом. Конечно, до последнего дня у нас есть шансы сделать трансферы, я не исключаю возможности появления новых игроков, но я думаю, что вероятность того, что у нас будет тот же состав, составляет 85-90%», — заявил Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Кевин Де Брюйне хочет продолжить свою карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Бельгиец защищает цвета «горожан» с 2015 года. На его счету 382 матча, 102 гола и 170 ассистов в футболке «Ман Сити».

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Жузеп Гвардиола Кевин де Брюйне Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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