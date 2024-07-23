Гвардиола высказался о перспективах Де Брюйне в Ман Сити
Испанский тренер – о будущем бельгийского вингера
Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мнением о слухах относительно вероятного ухода из команды атакующего полузащитника Кевина Де Брюйне.
«Кевин не уйдет. Если кто-то уйдет, то мы поговорим об этом. Конечно, до последнего дня у нас есть шансы сделать трансферы, я не исключаю возможности появления новых игроков, но я думаю, что вероятность того, что у нас будет тот же состав, составляет 85-90%», — заявил Гвардиола.
Ранее сообщалось, что Кевин Де Брюйне хочет продолжить свою карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
Бельгиец защищает цвета «горожан» с 2015 года. На его счету 382 матча, 102 гола и 170 ассистов в футболке «Ман Сити».
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