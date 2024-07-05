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  4. Де Брюйне покинет Ман Сити. Известно, в какой клуб хочет перейти Кевин
Саудовская Аравия
05 июля 2024, 15:54 |
3070
0

Де Брюйне покинет Ман Сити. Известно, в какой клуб хочет перейти Кевин

Кевин хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии

05 июля 2024, 15:54 |
3070
0
Де Брюйне покинет Ман Сити. Известно, в какой клуб хочет перейти Кевин
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне принял решение покинуть английский клуб.

По информации известного журналиста Руди Галетти, игрок дал устное согласие на трансфер в саудовский клуб «Аль-Иттихад», за который играет обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема. Теперь «Аль-Иттихаду» нужно договориться о трансфере с «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» готовы отпустить бельгийца.

В прошлом сезоне Кевин де Брюйне провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 28 матчей, забил семь голов и отдал 18 результативных передач.

Ранее сообщалось, что хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не исключает уход в один из клубов Саудовской Аравии, но не стремится уйти прямо сейчас.

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Кевин де Брюйне Руди Галетти Аль-Иттихад Джидда трансферы АПЛ трансферы Манчестер Сити
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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