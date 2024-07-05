Де Брюйне покинет Ман Сити. Известно, в какой клуб хочет перейти Кевин
Кевин хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии
33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне принял решение покинуть английский клуб.
По информации известного журналиста Руди Галетти, игрок дал устное согласие на трансфер в саудовский клуб «Аль-Иттихад», за который играет обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема. Теперь «Аль-Иттихаду» нужно договориться о трансфере с «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» готовы отпустить бельгийца.
В прошлом сезоне Кевин де Брюйне провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 28 матчей, забил семь голов и отдал 18 результативных передач.
Ранее сообщалось, что хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не исключает уход в один из клубов Саудовской Аравии, но не стремится уйти прямо сейчас.
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