Де Брюйне покинет Ман Сити. Известно, в какой клуб хочет перейти Кевин

33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне принял решение покинуть английский клуб.

По информации известного журналиста Руди Галетти, игрок дал устное согласие на трансфер в саудовский клуб «Аль-Иттихад», за который играет обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема. Теперь «Аль-Иттихаду» нужно договориться о трансфере с «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» готовы отпустить бельгийца.

В прошлом сезоне Кевин де Брюйне провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 28 матчей, забил семь голов и отдал 18 результативных передач.

Ранее сообщалось, что хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не исключает уход в один из клубов Саудовской Аравии, но не стремится уйти прямо сейчас.