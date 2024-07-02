ДЕ БРЮЙНЕ об уходе из Ман Сити: «Если будет бешеная сумма...»

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не исключает уход в один из клубов Саудовской Аравии, но не стремится уйти прямо сейчас.

«Я видел много заголовков о возможном переезде в Саудовскую Аравию, но я ни с кем не вел переговоры. Если будет хорошее предложение, то все возможно, но нужно будет поговорить с Гвардиолой. Я не говорил, что хочу уйти, у меня более чем достаточно денег».

«Но если это будут бешеные деньги, которые достанутся моей семье, моим детям, внукам и правнукам, то все может быть», — сказал де Брюйне.

Контракт игрока с манчестерским клубом истекает летом 2025 года.