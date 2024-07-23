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Англия
23 июля 2024, 05:45 | Обновлено 23 июля 2024, 06:20
216
0

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель обьявил о аренде Хойбьерга

Через год команда Де Дзерби должна будет выкупить игрока

23 июля 2024, 05:45 | Обновлено 23 июля 2024, 06:20
216
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель обьявил о аренде Хойбьерга
ФК Марсель. Пьєр-Эмиль Хойбьерг (справа)

Французский «Марсель» официально объявил об аренде у лондонского «Тоттенхэма» после успешного прохождения медосмотра Пьера-Эмиля Хойбьерга. Аренда предполагает, что через год «Марсель» должен будет выкупить хавбека.

После выступлений за молодежные команды ФК «Копенгаген» и «Брондбю» Пьер-Эмиль Хойберг дебютировал в профессиональном футболе в мюнхенской «Баварии». В возрасте 17 лет и 251 дня он сделал свои первые шаги в официальных соревнованиях в апреле 2013 года, став самым молодым игроком, когда-либо игравшим в матче чемпионата за баварский клуб. Его время в «Баварии», которое прерывалось двумя арендами в «Аугсбург» и «Шальке 04», также принесло ему вызов в сборную Дании в возрасте 18 лет, также он выиграл Бундеслигу и Кубок Германии.

После своего опыта в Германии Хойбьерг подписал контракт с ФК «Саутгемптон» в 2016 году. В составе «Святых», где он быстро стал капитаном, опорный полузащитник провел 134 игры и поразил Премьер-лиза. Его технические способности, способность настойчиво работать в полузащите и его склонность к выигрышу мячей сделали его настоящей силой в английской лиге и привлекли внимание «Тоттенхэма», с которым он подписал контракт в межсезонье до 2020 года.

За 4 сезона он провел за «шпор» 184 матча, забил 10 голов и отдал 16 ассистов. Опытный игрок, который 36 раз выступал на чемпионате Европы и сыграл 80 матчей, Пьер-Эмиль Хойберг даже был включен в команду Евро-2020 на турнире, внеся активный вклад в выход своей команды в полуфинал. Во время своей карьеры датчанина тренировал Пепа Гвардиола и Жозе Моуринью, а сейчас он усилил команду Роберто Де Дзерби.

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Тоттенхэм Марсель трансферы АПЛ Лига 1 (Франция) Английская Премьер-лига Пьер-Эмиль Хойбьерг
Сергей Рипьюк Источник: ФК Марсель
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