Эрик тен ХАГ: «До меня МЮ не выигрывал трофеи шесть лет»
Тренер похвалил свою работу в клубе
Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, недавно подписавший новый контракт с манчестерской командой, оценил свой вклад в завоевание титулов клубом.
«Конечно, я чувствую себя сильнее после победы в Кубке Англии. Этот клуб не выигрывал трофеев до моего прихода в течение шести лет.
За два года после Гвардиолы мы выиграли больше всего трофеев в английском футболе. Так что у нас сильная позиция.
Смотрите, мы можем победить каждого соперника. Не один раз, больше, чем один раз против «Сити», а также против «Ливерпуля».
Но правда в том, что предстоит еще долгий путь, и мы должны быть более последовательными, и нам нужно создать культуру победы.
Это не только культура победы в раздевалке, высшие стандарты должны быть введены во всем клубе»., – сказал тен Хаг.
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