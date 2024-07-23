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Англия
23 июля 2024, 05:25 | Обновлено 23 июля 2024, 06:00
365
0

Эрик тен ХАГ: «До меня МЮ не выигрывал трофеи шесть лет»

Тренер похвалил свою работу в клубе

23 июля 2024, 05:25 | Обновлено 23 июля 2024, 06:00
365
0
Эрик тен ХАГ: «До меня МЮ не выигрывал трофеи шесть лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен ХАГ

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, недавно подписавший новый контракт с манчестерской командой, оценил свой вклад в завоевание титулов клубом.

«Конечно, я чувствую себя сильнее после победы в Кубке Англии. Этот клуб не выигрывал трофеев до моего прихода в течение шести лет.

За два года после Гвардиолы мы выиграли больше всего трофеев в английском футболе. Так что у нас сильная позиция.

Смотрите, мы можем победить каждого соперника. Не один раз, больше, чем один раз против «Сити», а также против «Ливерпуля».

Но правда в том, что предстоит еще долгий путь, и мы должны быть более последовательными, и нам нужно создать культуру победы.

Это не только культура победы в раздевалке, высшие стандарты должны быть введены во всем клубе»., – сказал тен Хаг.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг
Сергей Рипьюк Источник: Daily Mail
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