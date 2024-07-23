В Полесье выбрали нового капитана

В житомирском «Полесье» перед стартом нового сезона прошли выборы капитана и вице-капитанов команды.

Достаточно неожиданно капитанскую повязку получил новичок команды Руслан Бабенко. Вице-капитанами стали Таллес Коста и Сергей Чоботенко.

«Очень не ожидал. Конечно, обязанности очень колоссальные, но я так всю тренировку бегал и думал, а что по существу изменилось? Ничего, потому что для меня всегда была команда на первом месте. И не важно там – опытный игрок, или молодой, все должны выполнять максимум от себя, должны друг другу помогать на поле, подстраховывать.

Очень много молодых игроков, которые должны больше говорить на поле. Ну и что – увидим, как я справлюсь. Я еще раз скажу, что ничего не изменилось. Я буду сам собой и помогать молодым игрокам, как смогу. Но я голосовал за Фила Будковского, потому что, по-моему, он душа компании и он здесь давно и многое знает, тоже он один из самых опытных, как и я.

Будет еще больше ответственности и на поле и вне поля, конечно, нужно будет мотивировать молодых игроков. Конечно, если кто будет падать духом – надо его ободрить. Увидим», – сказал Бабенко.

Ранее о подготовке к старту в еврокубках рассказал главный тренер команды Имад Ашур.