Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Полесье выбрали нового капитана
Лига конференций
23 июля 2024, 02:42 | Обновлено 23 июля 2024, 03:02
162
0

В Полесье выбрали нового капитана

Повязку получил Руслан Бабенко

23 июля 2024, 02:42 | Обновлено 23 июля 2024, 03:02
162
0
В Полесье выбрали нового капитана
ФК Полесье

В житомирском «Полесье» перед стартом нового сезона прошли выборы капитана и вице-капитанов команды.

Достаточно неожиданно капитанскую повязку получил новичок команды Руслан Бабенко. Вице-капитанами стали Таллес Коста и Сергей Чоботенко.

«Очень не ожидал. Конечно, обязанности очень колоссальные, но я так всю тренировку бегал и думал, а что по существу изменилось? Ничего, потому что для меня всегда была команда на первом месте. И не важно там – опытный игрок, или молодой, все должны выполнять максимум от себя, должны друг другу помогать на поле, подстраховывать.

Очень много молодых игроков, которые должны больше говорить на поле. Ну и что – увидим, как я справлюсь. Я еще раз скажу, что ничего не изменилось. Я буду сам собой и помогать молодым игрокам, как смогу. Но я голосовал за Фила Будковского, потому что, по-моему, он душа компании и он здесь давно и многое знает, тоже он один из самых опытных, как и я.

Будет еще больше ответственности и на поле и вне поля, конечно, нужно будет мотивировать молодых игроков. Конечно, если кто будет падать духом – надо его ободрить. Увидим», – сказал Бабенко.

Ранее о подготовке к старту в еврокубках рассказал главный тренер команды Имад Ашур.

По теме:
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Я буду в два раза лучше, чем был»
Имад АШУР: «Конкуренцию никто не отменял»
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций
Руслан Бабенко Полесье Житомир Лига конференций Таллес Коста Сергей Чоботенко
Сергей Рипьюк Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Футбол | 22 июля 2024, 13:17 185
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов

22 июля в Ньоне прошел жребий третьего раунда квалификации ЛЧ

Жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Кривбасс и Динамо узнали соперников
Футбол | 22 июля 2024, 14:23 11
Жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Кривбасс и Динамо узнали соперников
Жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Кривбасс и Динамо узнали соперников

22 июля в Ньоне состоялся жребий третьего раунда квалификации ЛЕ

Известен суммарный доход Днепра-1 от продажи игроков команды
Футбол | 22.07.2024, 11:07
Известен суммарный доход Днепра-1 от продажи игроков команды
Известен суммарный доход Днепра-1 от продажи игроков команды
УИЛЬЯМС: «Бегаю быстро, но не как мама. Она сбежала из Ганы через Сахару»
Футбол | 22.07.2024, 22:08
УИЛЬЯМС: «Бегаю быстро, но не как мама. Она сбежала из Ганы через Сахару»
УИЛЬЯМС: «Бегаю быстро, но не как мама. Она сбежала из Ганы через Сахару»
Какие шансы у украинцев на титул? Назван фаворит на победу в АПЛ 2024/25
Футбол | 23.07.2024, 02:15
Какие шансы у украинцев на титул? Назван фаворит на победу в АПЛ 2024/25
Какие шансы у украинцев на титул? Назван фаворит на победу в АПЛ 2024/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
21.07.2024, 23:10 7
Футбол
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
21.07.2024, 07:44 26
Бокс
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
22.07.2024, 08:13 7
Футбол
Хирн назвал единственного боксера, который может стать угрозой для Усика
Хирн назвал единственного боксера, который может стать угрозой для Усика
22.07.2024, 07:02 5
Бокс
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
22.07.2024, 12:49 5
Футбол
Тайсон отреагировал на победу блогера Джейка Пола над Перри
Тайсон отреагировал на победу блогера Джейка Пола над Перри
21.07.2024, 10:10 1
Бокс
Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
21.07.2024, 09:14 37
Футбол
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
21.07.2024, 22:56 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем