Имад АШУР: «Конкуренцию никто не отменял»

Главный тренер житомирского «Полесье» Имад Ашур рассказал о подготовке своей команды к матчам второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором его команда сыграет против «Олимпии» (Любляна), а также сообщил, кто из игроков не может принять участие в первом еврокубковом матче.

«Сегодня мы все равно получили ту нагрузку, которую нужно, но использовали немного другие средства для этого. Мы понимали, что мы делаем и для чего мы это делаем. Просто, возможно, больше дали волю эмоциям, которые тоже должны быть и никуда не деваются, а завтра мы также имеем, несмотря на эти эмоции, которые уже будут, делать то, что должны делать в следующей игре, которую мы так очень ждем.

С каждым днем ​​и тренировкой и каждой товарищеской игрой мы все больше получали эту информацию и все больше у нас была возможность сделать определенные выводы по кондициям игроков, потому что мы должны понимать, кто сейчас наиболее готов. Все равно никуда эта физическая часть не денется и так же по отношению к тому, кто в этот момент учитывая физические кондиции, которые могут предложить на поле. Здесь может произойти все, что угодно, потому что конкуренцию никто не отменял, как я и говорил предварительно. Есть вопросы просто кто в каком моменте находится сейчас и кажется, что это нормальный вопрос, который мы будем решать еженедельно в течение этого сезона», – сказал Ашур.

Стало известно, что пропустит первую игру против «Олимпии» Руслан Бабенко, заработавший дисквалификацию еще в составе «Днепра-1» прошлого сезона.

«У нас есть еще один игрок, который будет пропускать игру – это Богдан Кушниренко из-за очень старой дисквалификации. Все эти вещи, мы о них узнали... Конечно, неприятная информация, особенно в случае с Кушниренко. Потому что никто не ожидал, что эта дисквалификация все еще может продолжаться, но реалии, которые мы должны принять и так же на протяжении последних тренировок, мы будем делать определенные кадровые выводы и относительно того, как мы будем распределять игроков в пространстве так же структурно. Но поближе к игре мы определимся окончательно.

«Олимпия»? Ну, это достаточно инициативная и структурированная команда. Они действительно стараются, по крайней мере из того, что мы видели, гнуть свою линию, прежде всего, в игре воплощать. Скажем так, есть много интересных деталей/ о которых мы не будем говорить.

23-го числа после тренировки выезжаем, 24-го будет предматчевая тренировка, 25-го – все знают, какой день. Фокус сейчас на том, чтобы максимально оптимально подготовиться к следующей игре, влияя на то, на что мы можем влиять. А то, на что не можем – отпускать и адаптироваться и в день игры мы уже поймем насколько нам это удалось, – сказал Ашур.