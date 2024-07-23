Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Я буду в два раза лучше, чем был»

Центральный защитник житомирского «Полесья» Даниил Бескоровайный, получивший травму после своего перехода в команду, рассказал, как он восстанавливается и готовится к дебюту.

«Во-первых, хотел бы поблагодарить руководство, которое позволило мне находиться с командой, проживать эти дни с командой и быть частью команды. Я хоть и не играю, но очень зациклен с ними в плане игры и так же, когда у нас перед тренировками и перед игрой какие-то наставления, которые дает тренер и я тоже это слышу, чтобы потом как можно быстрее войти в команду и знать все принципы игры .

Самому немного тяжело психологически, да и физически немного тяжело, потому что очень интенсивные тренировки. Знаете, как говорится, восстанавливающиеся ребята тренируются в два раза больше, чем ребята, которые тренируются на поле. Но для меня вызов – переступить через себя, чтобы пройти этот трудный миг в жизни, но я считаю, что будет все хорошо. Я буду в два раза лучшим, чем был, – сказал Бескоровайный.

Ранее о подготовке к старту в еврокубках рассказал главный тренер команды Имад Ашур.