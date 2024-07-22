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  4. Лени ЙОРО: «Буду готов умереть за Манчестер Юнайтед»
Англия
22 июля 2024, 23:58 |
149
0

Лени ЙОРО: «Буду готов умереть за Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» прокомментировал свой трансфер

22 июля 2024, 23:58 |
149
0
Лени ЙОРО: «Буду готов умереть за Манчестер Юнайтед»
ФК Манчестер Юнайтед. Лени Йоро

Новичок «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро прокомментировал свой переход в состав «Красных дьяволов»:

«Манчестер Юнайтед» – самый большой клуб в мире. Для меня было мечтой играть эту команду! Болельщики здесь невероятны. Я уже разговаривал с Тен Хагом. Ему нужны игроки, которые действительно хотят побеждать. Когда он позволит мне выйти на поле, я буду готов умереть за этот клуб.

«Олд Траффорд» – это историческая арена, и я просто очень рад возможности играть на этом стадионе. Это действительно невероятное чувство. Я уже представлял себя в поле. Я был там со своей семьей, и они тоже были потрясены».

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Лени Йоро Манчестер Юнайтед
Олег Дидух Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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