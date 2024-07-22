КРЕВСУН: «Мяч получил, вижу – ворота передо мной, я и пробил сразу»

Хавбек сборной Украины U-19 Даниил Кревсун прокомментировал важную победу над Италией U-19 (3:2), которая вывела сине-желтых в полуфинал Евро-2024 U-19.

«Я очень рад. Мы прославляли свою страну, мы боролись за каждого воина, защищающего нашу страну. Мы благодарны за поддержку, мы это сделали для всей Украины.

Мой гол? Мяч получил, вижу – ворота передо мной, я и пробил сразу.

В планах была только победа, потому и играли, чтобы выиграть этот матч и попасть в полуфинал. Для меня было – играть все, как я могу, сделать все для своей команды.

Очень рад, что у нас есть такая поддержка. Очень благодарен всем болельщикам. Очень рад представлять цвета Украины.

Соперник в полуфинале? Хотел бы сыграть с французами. Мы справимся со всеми».