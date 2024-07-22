Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортивный директор Миная прокомментировал решение УАФ
Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 20:26 | Обновлено 22 июля 2024, 20:51
1882
1

Спортивный директор Миная прокомментировал решение УАФ

Сергей Билан – о планах клуба

22 июля 2024, 20:26 | Обновлено 22 июля 2024, 20:51
1882
1
Спортивный директор Миная прокомментировал решение УАФ
ФК Минай

Спортивный директор ФК «Минай» Сергей Билан эксклюзивно для Sport.ua рассказал собираются ли «горожане» участвовать в мини-турнире, по итогам которого определится команда, которая заменит в УПЛ «Днепр-1»:

«Несколько дней назад ФК «Минай» проинформировал УПЛ, что готов заменить днепрян, которые приостановили выступления на профессиональном уровне, в элитном дивизионе.

Что касается дополнительного мини-турнира, то это уже другая история. Сейчас в клуб не поступило еще ни одного официального документа от УАФ, УПЛ и ПФЛ об этих соревнованиях, мы ничего не знаем о Регламенте, где будут проходить матчи. Поэтому комментировать особо нечего.

На сегодняшний момент ФК «Минай» еще не принял решение, примет ли участие в этом турнире».

Ранее мы сообщали, что своей реакцией на решение Исполкома УАФ поделился главный тренер «Миная» Желько Любенович.

По теме:
В Левом Берегу отреагировали на судьбоносное решение Исполкома УАФ
Александр КОСЫРИН: «В противостоянии с сербами отдаю предпочтение Динамо»
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Минай Украинская Премьер-лига инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
Футбол | 22 июля 2024, 08:13 4
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался Винисиусом Жуниором

Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Футбол | 22 июля 2024, 06:55 3
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан

Матч начнется в 21:00 по Киеву 23 июля 

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА исключила Днепр-1 из Лиги Конференций
Футбол | 22.07.2024, 20:33
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА исключила Днепр-1 из Лиги Конференций
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА исключила Днепр-1 из Лиги Конференций
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Футбол | 22.07.2024, 13:17
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Кривбасс и Динамо узнали соперников
Футбол | 22.07.2024, 14:23
Жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Кривбасс и Динамо узнали соперников
Жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Кривбасс и Динамо узнали соперников
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
якщо відмовляться - то і х..  з ним тим минайчиком...
   бо як кажуть
баба з возу - кобила в курсі діла...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Будет что-то грандиозное? Усик обратился к Конору Макгрегору
ФОТО. Будет что-то грандиозное? Усик обратился к Конору Макгрегору
20.07.2024, 22:55
Бокс
Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
21.07.2024, 09:14 37
Футбол
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
22.07.2024, 07:47 4
Футбол
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
20.07.2024, 18:50 7
Бокс
Жирона хочет летом приобрести украинца из Динамо, сыгравшего на Евро-2024
Жирона хочет летом приобрести украинца из Динамо, сыгравшего на Евро-2024
20.07.2024, 17:54 5
Футбол
Эдди Хирн назвал топ-боксера, который может завершить карьеру непобежденным
Эдди Хирн назвал топ-боксера, который может завершить карьеру непобежденным
21.07.2024, 00:44 2
Бокс
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
22.07.2024, 12:49 5
Футбол
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
21.07.2024, 07:44 26
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем