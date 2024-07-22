Спортивный директор Миная прокомментировал решение УАФ

Спортивный директор ФК «Минай» Сергей Билан эксклюзивно для Sport.ua рассказал собираются ли «горожане» участвовать в мини-турнире, по итогам которого определится команда, которая заменит в УПЛ «Днепр-1»:

«Несколько дней назад ФК «Минай» проинформировал УПЛ, что готов заменить днепрян, которые приостановили выступления на профессиональном уровне, в элитном дивизионе.

Что касается дополнительного мини-турнира, то это уже другая история. Сейчас в клуб не поступило еще ни одного официального документа от УАФ, УПЛ и ПФЛ об этих соревнованиях, мы ничего не знаем о Регламенте, где будут проходить матчи. Поэтому комментировать особо нечего.

На сегодняшний момент ФК «Минай» еще не принял решение, примет ли участие в этом турнире».

Ранее мы сообщали, что своей реакцией на решение Исполкома УАФ поделился главный тренер «Миная» Желько Любенович.