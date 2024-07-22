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  4. Новый клуб Де Дзерби подпишет хавбека Тоттенхэма
Франция
22 июля 2024, 20:03 |
240
0

Новый клуб Де Дзерби подпишет хавбека Тоттенхэма

Пьер-Эмиль Хойбьерг продолжит карьеру в «Марселе»

22 июля 2024, 20:03 |
240
0
Новый клуб Де Дзерби подпишет хавбека Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмиль Хойбьерг

Новый клуб Роберто Де Дзерби, французский «Марсель», находится в шаге от подписания полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Дании Пьера Эмиля Хойбьерга. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сумма трансфера составит 13-14 миллионов евро.

Хойбьерг выступает за «Тоттенхэм» с лета 2020 года. В прошлом сезоне 28-летний датчанин провел 39 матчей за лондонский клуб во всех турнирах.

Ранее «Марсель» подписал скандального форварда «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда.

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Марсель Пьер-Эмиль Хойбьерг Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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