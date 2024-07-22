Новый клуб Де Дзерби подпишет хавбека Тоттенхэма

Новый клуб Роберто Де Дзерби, французский «Марсель», находится в шаге от подписания полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Дании Пьера Эмиля Хойбьерга. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сумма трансфера составит 13-14 миллионов евро.

Хойбьерг выступает за «Тоттенхэм» с лета 2020 года. В прошлом сезоне 28-летний датчанин провел 39 матчей за лондонский клуб во всех турнирах.

Ранее «Марсель» подписал скандального форварда «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда.