Новый клуб Де Дзерби подпишет хавбека Тоттенхэма
Пьер-Эмиль Хойбьерг продолжит карьеру в «Марселе»
Новый клуб Роберто Де Дзерби, французский «Марсель», находится в шаге от подписания полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Дании Пьера Эмиля Хойбьерга. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, сумма трансфера составит 13-14 миллионов евро.
Хойбьерг выступает за «Тоттенхэм» с лета 2020 года. В прошлом сезоне 28-летний датчанин провел 39 матчей за лондонский клуб во всех турнирах.
Ранее «Марсель» подписал скандального форварда «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда.
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