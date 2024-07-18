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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель подписал скандального форварда МЮ
Франция
18 июля 2024, 21:23 |
1021
0

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель подписал скандального форварда МЮ

Мейсон Гринвуд продолжит карьеру во Франции

18 июля 2024, 21:23 |
1021
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель подписал скандального форварда МЮ
ФК Марсель. Мейсон Гринвуд

Французский «Марсель» официально сообщил о подписании форварда «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда. Сроки действия контракта с 22-летним английским форвардом не называются.

Сумму трансфера «Марсель» также не сообщил, но, по информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» получит за своего игрока 26 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов и 50% от суммы следующего трансфера Гринвуда.

Напомним, сезон 2023/2024 Гринвуд провел в аренде в «Хетафе». За испанский клуб он отличился 10 голов и 6 ассистов в 36 матчах за «Хетафе» во всех турнирах.

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Марсель Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: ФК Марсель
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