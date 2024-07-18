ОФИЦИАЛЬНО. Марсель подписал скандального форварда МЮ

Французский «Марсель» официально сообщил о подписании форварда «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда. Сроки действия контракта с 22-летним английским форвардом не называются.

Сумму трансфера «Марсель» также не сообщил, но, по информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» получит за своего игрока 26 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов и 50% от суммы следующего трансфера Гринвуда.

Напомним, сезон 2023/2024 Гринвуд провел в аренде в «Хетафе». За испанский клуб он отличился 10 голов и 6 ассистов в 36 матчах за «Хетафе» во всех турнирах.