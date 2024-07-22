Соболева проиграла уроженке Киева на турнире в Чехии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№231 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, уступила Еве Лис из Германии (№108 WTA).

Прага. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Ева Лис (Германия) – 4:6, 3:6

Это была 1-я встреча теннисисток. Ева является уроженкой Киева. Когда ей было один год, родители забрали ее в Германию.

В следующем раунде Лис сразится против Линды Носковой из Чехии (№27 WTA), которая остановила еще одну украинку Катарину Завацкую (№174 WTA).