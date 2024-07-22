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WTA
22 июля 2024, 19:25 | Обновлено 22 июля 2024, 19:27
95
0

Соболева проиграла уроженке Киева на турнире в Чехии

Анастасия в двух сетах уступила Еве Лис

22 июля 2024, 19:25 | Обновлено 22 июля 2024, 19:27
95
0
Соболева проиграла уроженке Киева на турнире в Чехии
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№231 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, уступила Еве Лис из Германии (№108 WTA).

Прага. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Ева Лис (Германия) – 4:6, 3:6

Это была 1-я встреча теннисисток. Ева является уроженкой Киева. Когда ей было один год, родители забрали ее в Германию.

В следующем раунде Лис сразится против Линды Носковой из Чехии (№27 WTA), которая остановила еще одну украинку Катарину Завацкую (№174 WTA).

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Анастасия Соболева – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Прага Анастасия Соболева Ева Лис
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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