Соболева проиграла уроженке Киева на турнире в Чехии
Анастасия в двух сетах уступила Еве Лис
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№231 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Праге (Чехия).
В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, уступила Еве Лис из Германии (№108 WTA).
Прага. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Ева Лис (Германия) – 4:6, 3:6
Это была 1-я встреча теннисисток. Ева является уроженкой Киева. Когда ей было один год, родители забрали ее в Германию.
В следующем раунде Лис сразится против Линды Носковой из Чехии (№27 WTA), которая остановила еще одну украинку Катарину Завацкую (№174 WTA).
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