Завацкая проиграла первой сеяной на турнире в Праге
Катарина не смогла обыграть Линду Носкову
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№174 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Праге (Чехия) в одиночном разряде.
В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла первой сеяной Линде Носковой из Чехии (№27 WTA).
Прага. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Линда Носкова (Чехия) – 3:6, 2:6
Это была 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Соболевой (№237 WTA) или Евы Лис из Германии (№129 WTA).
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