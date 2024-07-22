Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Завацкая проиграла первой сеяной на турнире в Праге
WTA
22 июля 2024, 18:37 | Обновлено 22 июля 2024, 19:19
149
0

Завацкая проиграла первой сеяной на турнире в Праге

Катарина не смогла обыграть Линду Носкову

22 июля 2024, 18:37 | Обновлено 22 июля 2024, 19:19
149
0
Завацкая проиграла первой сеяной на турнире в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№174 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Праге (Чехия) в одиночном разряде.

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла первой сеяной Линде Носковой из Чехии (№27 WTA).

Прага. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Линда Носкова (Чехия) – 3:6, 2:6

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Соболевой (№237 WTA) или Евы Лис из Германии (№129 WTA).

По теме:
Соболева проиграла уроженке Киева на турнире в Чехии
Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская потеряли по одной позиции
Анастасия Соболева – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Прага Катарина Завацкая смотреть онлайн Линда Носкова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Завацкая и Соболева узнали имена первых соперниц в основе турнира в Праге
Теннис | 21 июля 2024, 19:13 1
Завацкая и Соболева узнали имена первых соперниц в основе турнира в Праге
Завацкая и Соболева узнали имена первых соперниц в основе турнира в Праге

Катарина и Анастасия могут сыграть между собой уже во втором круге

Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Футбол | 22 июля 2024, 13:17 106
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов

22 июля в Ньоне прошел жребий третьего раунда квалификации ЛЧ

Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
Футбол | 22.07.2024, 07:47
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
Известен суммарный доход Днепра-1 от продажи игроков команды
Футбол | 22.07.2024, 11:07
Известен суммарный доход Днепра-1 от продажи игроков команды
Известен суммарный доход Днепра-1 от продажи игроков команды
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Футбол | 22.07.2024, 06:55
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как отдыхают на Красном море
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как отдыхают на Красном море
21.07.2024, 11:20 5
Футбол
Джейк Пол досрочно финишировал Майка Перри и готов к бою с Тайсоном
Джейк Пол досрочно финишировал Майка Перри и готов к бою с Тайсоном
21.07.2024, 08:34 6
Бокс
ВИДЕО. Представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024
ВИДЕО. Представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024
21.07.2024, 14:08 3
Футбол
Хирн назвал единственного боксера, который может стать угрозой для Усика
Хирн назвал единственного боксера, который может стать угрозой для Усика
22.07.2024, 07:02 5
Бокс
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
21.07.2024, 23:10 6
Футбол
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
22.07.2024, 12:49 5
Футбол
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
20.07.2024, 18:50 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем