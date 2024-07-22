Завацкая проиграла первой сеяной на турнире в Праге

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№174 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Праге (Чехия) в одиночном разряде.

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла первой сеяной Линде Носковой из Чехии (№27 WTA).

Прага. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Линда Носкова (Чехия) – 3:6, 2:6

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Соболевой (№237 WTA) или Евы Лис из Германии (№129 WTA).