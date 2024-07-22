Карло АНЧЕЛОТТИ: «На Евро-2024 не было высокой интенсивности»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги Евро-2024, который завершился победой сборной Испании:

«Испания заслужила победу на Евро-2024, у команды было много талантливых игроков. На этом Евро не было высокой интенсивности. Сильнейшие футболисты приехали на турнир уставшими», – заявил 65-летний итальянский специалист в интервью испанским СМИ.

Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, как Карло Анчелотти на самом деле относится к голкиперу сборной Украины Андрею Лунину.