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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «На Евро-2024 не было высокой интенсивности»
Чемпионат Европы
22 июля 2024, 19:23 |
256
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «На Евро-2024 не было высокой интенсивности»

Тренер «Реала» подвел итоги турнира

22 июля 2024, 19:23 |
256
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «На Евро-2024 не было высокой интенсивности»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги Евро-2024, который завершился победой сборной Испании:

«Испания заслужила победу на Евро-2024, у команды было много талантливых игроков. На этом Евро не было высокой интенсивности. Сильнейшие футболисты приехали на турнир уставшими», – заявил 65-летний итальянский специалист в интервью испанским СМИ.

Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, как Карло Анчелотти на самом деле относится к голкиперу сборной Украины Андрею Лунину.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид сборная Испании по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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