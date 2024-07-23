Легендарный тренер топ-клуба хочет подписать Беллингема. Джуд отреагировал

Английский «Манчестер Сити» заинтересовался в трансфере 21-летнего звездного английского полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

По информации Defensacentral, наставник «горожан» Жузеп Гвардиола определил, что Беллингем единственный, кто может заменить Кевин де Брюйне, который может покинуть английский клуб и перейти в саудовский «Аль-Иттихад». Отмечается, что Беллингем знает об этом интересе, но не хочет покидать «Реал». Руководство «Реала» также не планирует отпускать англичанина, ведь считает, что за ним будущее «королевского клуба».

В прошлом сезоне Беллингем провел за «Реал» во всех турнирах 42 матча, забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Беллингем пропустит 2-3 месяца из-за операции.