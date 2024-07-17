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  4. Источник: Беллингем пропустит 2-3 месяца из-за операции
Испания
17 июля 2024, 14:22 |
567
0

Источник: Беллингем пропустит 2-3 месяца из-за операции

У хавбека «Реала» травма плеча

17 июля 2024, 14:22 |
567
0
Источник: Беллингем пропустит 2-3 месяца из-за операции
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Евро-2024, а также значительную часть прошлого сезона Джуд Беллингем играл с травмой плеча. Полузащитник сборной Англии по-прежнему надеется, что ему удастся обойтись без операции.

Однако, как сообщают испанские СМИ, врачи «Реала» понимают, что избежать операции Беллингему не удастся. 21-летнему хавбеку придется лечь под нож, ожидается, что после этого он пропустит 2-3 месяца.

Беллингем травмировал плечо еще в ноябре прошлого года в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано». С тех пор полузащитник играет в специальном наплечнике, который помогает смягчить боль.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид травма травма плеча операция
Олег Дидух Источник: Sport.es
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