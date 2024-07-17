Источник: Беллингем пропустит 2-3 месяца из-за операции

Евро-2024, а также значительную часть прошлого сезона Джуд Беллингем играл с травмой плеча. Полузащитник сборной Англии по-прежнему надеется, что ему удастся обойтись без операции.

Однако, как сообщают испанские СМИ, врачи «Реала» понимают, что избежать операции Беллингему не удастся. 21-летнему хавбеку придется лечь под нож, ожидается, что после этого он пропустит 2-3 месяца.

Беллингем травмировал плечо еще в ноябре прошлого года в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано». С тех пор полузащитник играет в специальном наплечнике, который помогает смягчить боль.