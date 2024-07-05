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  4. Беллингем играет на Евро-2024 с травмой
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 15:03 |
331
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Беллингем играет на Евро-2024 с травмой

У звезды сборной Англии проблемы с плечом

05 июля 2024, 15:03 |
331
0
Беллингем играет на Евро-2024 с травмой
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Ключевой полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем играет на Евро-2024 с травмой плеча. Об этом сообщают испанские СМИ.

Врачи рекомендуют Беллингему сделать операцию, но он старается по максимуму оттянуть момент, когда придется лечь под нож. Хавбек «Реала» не планирует делать операцию и после завершения Евро-2024.

Беллингем травмировал плечо еще в ноябре прошлого года в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано». С тех пор полузащитник играет в специальном наплечнике, который помогает смягчить боль.

Ранее Беллингем получил условную дисквалификацию от УЕФА за непристойное празднование гола в ворота Словакии.

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Джуд Беллингем сборная Англии по футболу Евро-2024 травма травма плеча
Олег Дидух Источник: AS
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