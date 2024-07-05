Беллингем играет на Евро-2024 с травмой
У звезды сборной Англии проблемы с плечом
Ключевой полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем играет на Евро-2024 с травмой плеча. Об этом сообщают испанские СМИ.
Врачи рекомендуют Беллингему сделать операцию, но он старается по максимуму оттянуть момент, когда придется лечь под нож. Хавбек «Реала» не планирует делать операцию и после завершения Евро-2024.
Беллингем травмировал плечо еще в ноябре прошлого года в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано». С тех пор полузащитник играет в специальном наплечнике, который помогает смягчить боль.
Ранее Беллингем получил условную дисквалификацию от УЕФА за непристойное празднование гола в ворота Словакии.
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