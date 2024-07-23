Какие шансы у украинцев на титул? Назван фаворит на победу в АПЛ 2024/25
Главным фаворитом на триумф является «Манчестер Сити»
Авторитетный портал Score 90 обнародовал шансы футбольных клубов на победу в Английской премьер-лиге 2024/25.
Больше всего шансов на триумф в английском чемпионате у действующего чемпиона «Манчестер Сити» – 42%. Вторым в рейтинге идет лондонский «Арсенал» (30%), цвета которого защищает украинский фулбек Александр Зинченко.
В топ-5 также попали «Ливерпуль» (11%), «Манчестер Юнайтед» (4%) и лондонский «Челси» (4%), за который играет украинский вингер Михаил Мудрик.
Ранее портал Score 90 назвал главного фаворита на Золотой мяч 2024.
Главные фавориты на победу в АПЛ 2024/25
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