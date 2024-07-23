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Англия
23 июля 2024, 02:15 |
25
0

Какие шансы у украинцев на титул? Назван фаворит на победу в АПЛ 2024/25

Главным фаворитом на триумф является «Манчестер Сити»

23 июля 2024, 02:15 |
25
0
Какие шансы у украинцев на титул? Назван фаворит на победу в АПЛ 2024/25
Goal.com. Александр Зинченко и Михаил Мудрик

Авторитетный портал Score 90 обнародовал шансы футбольных клубов на победу в Английской премьер-лиге 2024/25.

Больше всего шансов на триумф в английском чемпионате у действующего чемпиона «Манчестер Сити» – 42%. Вторым в рейтинге идет лондонский «Арсенал» (30%), цвета которого защищает украинский фулбек Александр Зинченко.

В топ-5 также попали «Ливерпуль» (11%), «Манчестер Юнайтед» (4%) и лондонский «Челси» (4%), за который играет украинский вингер Михаил Мудрик.

Ранее портал Score 90 назвал главного фаворита на Золотой мяч 2024.

Главные фавориты на победу в АПЛ 2024/25

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Ливерпуль рейтинг Арсенал Лондон Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Михаил Мудрик
Дмитро Олійник Источник: Score90
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