Какие шансы у украинцев на титул? Назван фаворит на победу в АПЛ 2024/25

Авторитетный портал Score 90 обнародовал шансы футбольных клубов на победу в Английской премьер-лиге 2024/25.

Больше всего шансов на триумф в английском чемпионате у действующего чемпиона «Манчестер Сити» – 42%. Вторым в рейтинге идет лондонский «Арсенал» (30%), цвета которого защищает украинский фулбек Александр Зинченко.

В топ-5 также попали «Ливерпуль» (11%), «Манчестер Юнайтед» (4%) и лондонский «Челси» (4%), за который играет украинский вингер Михаил Мудрик.

Ранее портал Score 90 назвал главного фаворита на Золотой мяч 2024.

Главные фавориты на победу в АПЛ 2024/25