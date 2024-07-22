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Украина. Первая лига
22 июля 2024, 18:10 |
824
0

Тренер Эпицентра: «Не надеялись на шанс выйти в УПЛ. Рады все, кроме Миная»

Нагорняк прокомментировал ситуацию с решением УАФ

22 июля 2024, 18:10 |
824
0
Тренер Эпицентра: «Не надеялись на шанс выйти в УПЛ. Рады все, кроме Миная»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Наставник команды Первой лиги Эпицентр Сергей Нагорняк оценил решение УАФ провести турнир четырех команд (Минай, Эпицентр, Металлист 1925, Левый берег) за право заменить Днепр-1 в УПЛ.

– Если честно, мы не надеялись на это решение. Мы планировали на 26 число спарринг, а будет официальная игра. Минаю это решение точно не понравится. Все думали, что их запустят. Для нас это плюс.

– Не надеялись, что УАФ пойдет по меньшинству клубов УПЛ, поддержавших турнир четырех?
– Я спокойно к этому относился. Мы провели первую тренировку, после этого ребята сказали: будет пулька. Мы решили, что эти матчи выпадут на конец месяца. Мы воспринимаем это как еще один шанс побороться за УПЛ.

Можно много спорить, насколько справедливо это решение, ведь Металлист 1925 и Минай вылетели напрямую по спортивному принципу. А почему не провести стык между Эпицентром и Левым берегом, у которых был легитимный шанс побороться за УПЛ? Мысли можно было разные услышать. Я думаю, что это решение Исполкома удовлетворит всех, кроме Миная.

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Сергей Нагорняк Эпицентр Каменец-Подольский Минай Металлист 1925 Левый Берег Киев Украинская ассоциация футбола Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Украинский футбол
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