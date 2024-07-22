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22 июля 2024, 17:25 | Обновлено 22 июля 2024, 17:26
219
0

Стало известно, кто заменит Вондроушову на Олимпиаде в Париже

В одиночном разряде сыграет Катерина Синякова, в парном – Линда Носкова

22 июля 2024, 17:25 | Обновлено 22 июля 2024, 17:26
219
0
Стало известно, кто заменит Вондроушову на Олимпиаде в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова

Известная чешская теннисистка Маркета Вондроушова не сыграет на Олимпийских играх в Париже из-за травмы, о чем она сообщила ранее.

Чехия не теряет квоты, вместо Маркеты в одиночном разряде сыграет Катерина Синякова.

В парном разряде Вондроушова должна была выступить в дуэте с Каролиной Муховой. Там ее заменит Линда Носкова.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.

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Линда Носкова Маркета Вондроушова Катерина Синякова Олимпийские игры 2024
Владимир Клепач Источник: ITF
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