Стало известно, кто заменит Вондроушову на Олимпиаде в Париже

Известная чешская теннисистка Маркета Вондроушова не сыграет на Олимпийских играх в Париже из-за травмы, о чем она сообщила ранее.

Чехия не теряет квоты, вместо Маркеты в одиночном разряде сыграет Катерина Синякова.

В парном разряде Вондроушова должна была выступить в дуэте с Каролиной Муховой. Там ее заменит Линда Носкова.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.