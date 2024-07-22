Другие новости22 июля 2024, 17:25 | Обновлено 22 июля 2024, 17:26
219
0
Стало известно, кто заменит Вондроушову на Олимпиаде в Париже
В одиночном разряде сыграет Катерина Синякова, в парном – Линда Носкова
22 июля 2024, 17:25 | Обновлено 22 июля 2024, 17:26
219
0
Известная чешская теннисистка Маркета Вондроушова не сыграет на Олимпийских играх в Париже из-за травмы, о чем она сообщила ранее.
Чехия не теряет квоты, вместо Маркеты в одиночном разряде сыграет Катерина Синякова.
В парном разряде Вондроушова должна была выступить в дуэте с Каролиной Муховой. Там ее заменит Линда Носкова.
Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 июля 2024, 14:23 8
22 июля в Ньоне состоялся жребий третьего раунда квалификации ЛЕ
Бокс | 22 июля 2024, 07:02 4
Эдди считает, что у Джошуа сейчас есть шансы победить Усика
Футбол | 21.07.2024, 20:00
Теннис | 21.07.2024, 16:50
Футбол | 22.07.2024, 08:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.07.2024, 01:07 1
21.07.2024, 23:10 6
21.07.2024, 11:20 5
21.07.2024, 10:10 1
21.07.2024, 22:56 24
20.07.2024, 21:45 6
21.07.2024, 17:10 7
21.07.2024, 00:44 2