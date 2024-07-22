Шевченко прокомментировал выход сборной Украины U-19 в полуфинал Евро-2024
Президент УАФ выразил свою радость по этому поводу
Президент УАФ Андрей Шевченко выразил свою радость по поводу выхода юношеской сборной Украины в полуфинал Евро-2024 (U-19). В воскресенье украинская команда завершила групповой этап на втором месте в своей группе, обеспечив себе место в полуфинале турнира.
Благодаря этому успеху сборная Украины также гарантировала себе участие в чемпионате мира U-20, который пройдет в следующем году в Чили.
Шевченко не остался в стороне от этого достижения и на своей странице в Instagram написал: «Такая важная победа для сборной! Поздравляю главного тренера и игроков. Вы – наша гордость и будущее украинского футбола!».
Подопечные Дмитрия Михайленко показали уверенную игру, сыграв вничью 0:0 с командами Северной Ирландии и Норвегии, а также одержав важную победу над Италией со счетом 3:2.
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