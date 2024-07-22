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  4. Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская потеряли по одной позиции
WTA
22 июля 2024, 19:17 |
131
0

Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская потеряли по одной позиции

Марта Костюк сохранила место в топ-20

22 июля 2024, 19:17 |
131
0
Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская потеряли по одной позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

На прошлой неделе женщины сыграли грунтовые турниры WTA 250 в Палермо и в Будапеште.

В Италии лучшей снова стала китаянка Чжэн Циньвень, она сохранила седьмую строчку в мировом рейтинге. Финалистка Каролина Мухова вернулась в топ-30.

Победительница соревнований в Венгрии Диана Шнайдер обновила личный рекорд – 23 место.

В первой десятке обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк сохранила место в топ-20, Даяна Ястремская и Элина Свитолина оказались на одну строчку ниже. Небольшой прогресс у Леси Цуренко, Катарины Завацкой и Анастасии Соболевой. Дарья Снигур не смогла защитить очки за победу на 100-тысячнике ITF и опустила на 26 мест, шесть строчек потеряла и Юлия Стародубцева, в конец третьей сотни улетела Катерина Байндл.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок стала немного ближе к топ-10 в парном рейтинге, также улучшили свое положение Марта Костюк, Ангелина Калинина и сестры Колб. Стародубцева и Ястремская опустились на несколько строчек.

Украинки в топ-400 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Чжэн Циньвень поднялась на восьмое место, потеснив Алену Остапенко.

Чемпионская гонка WTA

Что касается украинок, то никто не смог улучшить своих позиций в Чемпионской гонке.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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