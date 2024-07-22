Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская потеряли по одной позиции
Марта Костюк сохранила место в топ-20
На прошлой неделе женщины сыграли грунтовые турниры WTA 250 в Палермо и в Будапеште.
В Италии лучшей снова стала китаянка Чжэн Циньвень, она сохранила седьмую строчку в мировом рейтинге. Финалистка Каролина Мухова вернулась в топ-30.
Победительница соревнований в Венгрии Диана Шнайдер обновила личный рекорд – 23 место.
В первой десятке обошлось без изменений.
Топ-10 рейтинга WTA
Марта Костюк сохранила место в топ-20, Даяна Ястремская и Элина Свитолина оказались на одну строчку ниже. Небольшой прогресс у Леси Цуренко, Катарины Завацкой и Анастасии Соболевой. Дарья Снигур не смогла защитить очки за победу на 100-тысячнике ITF и опустила на 26 мест, шесть строчек потеряла и Юлия Стародубцева, в конец третьей сотни улетела Катерина Байндл.
Украинки в рейтинге WTA
Людмила Киченок стала немного ближе к топ-10 в парном рейтинге, также улучшили свое положение Марта Костюк, Ангелина Калинина и сестры Колб. Стародубцева и Ястремская опустились на несколько строчек.
Украинки в топ-400 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке Чжэн Циньвень поднялась на восьмое место, потеснив Алену Остапенко.
Чемпионская гонка WTA
Что касается украинок, то никто не смог улучшить своих позиций в Чемпионской гонке.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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