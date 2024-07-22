Легендарный экс-защитник Юве оценил перспективы нового тренера команды

37-летний Леонардо Бонуччи, который в своей карьере 13 лет (с перерывом) защищал цвета «Ювентуса», признался, что верит в успех «старой синьоры» под руководством нового главного тренера Тиаго Мотты.

«Я не могу оставаться в стороне от «Ювентуса». Он был и останется частью моей футбольной веры и моей жизни как футболиста.

У Мотты сильный состав, который стал еще сильнее благодаря трансферам. Будет интересно – надеюсь, «Ювентус» сможет снова бороться за скудетто с первого до последнего тура. Я уверен, что Тиаго покажет, чего он стоит. У него есть все, чтобы стать большим тренером», – заявил Бонуччи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» покинул французский полузащитник Ариен Рабьо.