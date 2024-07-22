Тарас МИХАЛИК: «Надеюсь, что в Люблине Динамо не пропустит»

23 июля киевское «Динамо» открывает европейский футбольный сезон поединком против сербского «Партизана» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Бывший игрок «Динамо» Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния в польском Люблине:

– Поскольку сезон в Украине еще не стартовал, то это будет первый официальный матч подопечных Александра Шовковского. Динамовцы довольно продуктивно на этот раз поработали на трансферном рынке, в частности, добавил креатива их действиям приход лидера «Днепра-1» Александра Пихаленка.

Как показали контрольные поединки на сборе в Австрии, киевляне стали действовать более разнообразно, чаще создают голевые моменты. Это радует. Однако беспокоит, что снова обороне не хватает надежности. Здесь есть еще, над чем работать.

Все же, одно дело – спарринги и совсем другое – Лига чемпионов. Убежден, что уже только статусность поединка в Люблине изрядно должна мотивировать динамовцев продемонстрировать свои лучшие качества. А поддержка 12 игрока поможет им не только сохранить свои ворота на «замке», но и забить.

Киевлянам уже пора начать громко заявлять о себе и на международной арене. Тем более, что «Партизан» для них – удобный соперник. Все предыдущие матчи динамовцев с «Партизаном» в еврокубках заканчивались в их пользу. Эту приятную традицию надо сохранить.

Ранее мы сообщали, что стала известна заявка «Динамо» на первый матч квалификации ЛЧ против «Партизана».