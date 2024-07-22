Известна заявка Динамо на первый матч квалификации ЛЧ против Партизана
Матч состоится 23 июля в 21:00
23 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч состоится в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашний матч для киевлян начнется в 21:00. Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.
Стала известна заявка «Динамо» на первый матч. В ней 24 футболиста.
Вратари: Бущан, Моргун, Нещерет
Защитники: Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Попов, Караваев, Михавко, Себальос, Тымчик
Полузащитники: Андриевский, Бражко, Буяльский, Диалло, Кабаев, Лонвейк, Пихаленок, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко
Нападающие: Ванат, Пономаренко, Супряга
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечных Дмитрия Михайленко на турнире с трудом сдерживают соперники
«Атлетико» был готов приобрести украинца за 15 миллионов евро