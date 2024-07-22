Известна заявка Динамо на первый матч квалификации ЛЧ против Партизана

23 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

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Матч состоится в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашний матч для киевлян начнется в 21:00. Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

Стала известна заявка «Динамо» на первый матч. В ней 24 футболиста.

Вратари: Бущан, Моргун, Нещерет

Защитники: Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Попов, Караваев, Михавко, Себальос, Тымчик

Полузащитники: Андриевский, Бражко, Буяльский, Диалло, Кабаев, Лонвейк, Пихаленок, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко

Нападающие: Ванат, Пономаренко, Супряга