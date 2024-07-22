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Англия
22 июля 2024, 11:20 | Обновлено 22 июля 2024, 11:23
772
0

ПСЖ сделал предложение хавбеку МЮ. Позиции сторон очень близки

Парижане заинтересовались Джейдоном Санчо

22 июля 2024, 11:20 | Обновлено 22 июля 2024, 11:23
772
0
ПСЖ сделал предложение хавбеку МЮ. Позиции сторон очень близки
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Французский «ПСЖ» обратился с предложением по контракту к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо.

Сообщается, что позиции футболиста и парижского клуба по условиям соглашения очень близки. Санчо заинтересован в проекте, который представлен французами. Впрочем, пока непонятно, захочет ли «Манчестер Юнайтед» отпустить вингера и в какую сумму оценит его.

В минувшем сезоне Санчо играл за «МЮ» и за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Джейдон провел в общей сложности 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.

«Манчестер Юнайтед» подписал Санчо летом 2021 года, заплатив за его переход 85 млн евро «Боруссии» из Дортмунда.

Ранее наставник манкунианцев Эрик тен Хаг рассказал об отношениях с Джейдоном Санчо, который вернулся в команду.

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Джейдон Санчо Боруссия Дортмунд ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ Английская Премьер-лига Лига 1 (Франция)
Юрій Остроумов Источник: Footmercato
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