ПСЖ сделал предложение хавбеку МЮ. Позиции сторон очень близки

Французский «ПСЖ» обратился с предложением по контракту к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо.

Сообщается, что позиции футболиста и парижского клуба по условиям соглашения очень близки. Санчо заинтересован в проекте, который представлен французами. Впрочем, пока непонятно, захочет ли «Манчестер Юнайтед» отпустить вингера и в какую сумму оценит его.

В минувшем сезоне Санчо играл за «МЮ» и за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Джейдон провел в общей сложности 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.

«Манчестер Юнайтед» подписал Санчо летом 2021 года, заплатив за его переход 85 млн евро «Боруссии» из Дортмунда.

Ранее наставник манкунианцев Эрик тен Хаг рассказал об отношениях с Джейдоном Санчо, который вернулся в команду.