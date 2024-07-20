Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрик тен Хаг рассказал об отношениях с Санчо. Джейдон вернулся в МЮ
Англия
20 июля 2024, 20:47 |
265
0

Эрик тен Хаг рассказал об отношениях с Санчо. Джейдон вернулся в МЮ

Тренер и футболист помирились

20 июля 2024, 20:47 |
265
0
Эрик тен Хаг рассказал об отношениях с Санчо. Джейдон вернулся в МЮ
Getty Images/Global Images Украина. Джейдон Санчо и Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал об отношениях с вингером Джейдоном Санчо. У тренера и игрока ранее был конфликт, однако оба помирились и Санчо снова начал тренироваться с «дьяволами».

«Мы провели хороший разговор. Каждый имеет право на ошибку, двигаемся дальше. Нашей команде нужны хорошие игроки, и одно могу сказать точно: Санчо – хороший футболист. Я надеюсь, что он будет играть и внесет свой вклад в наш успех», – сказал Эрик тен Хаг.

Ранее главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о возможном подписании нидерландского защитника мюнхенской «Баварии» Маттейса де Лигта.

По теме:
МЮ хочет перехватить главную трансферную цель Баварии
Тен Хаг подтвердил интерес МЮ к де Лигту. Подпишут ли игрока?
Суперталант или очередной провал? Как МЮ опередил Реал в борьбе за Йоро
Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С Зубковым и Винисиусом. Состав Шахтера на матч с Ипсвичем
Футбол | 20 июля 2024, 14:47 4
С Зубковым и Винисиусом. Состав Шахтера на матч с Ипсвичем
С Зубковым и Винисиусом. Состав Шахтера на матч с Ипсвичем

«Горняки» проведут контрольный матч

Не зря ждет новый контракт. Известна зарплата Лунина в Реале
Футбол | 19 июля 2024, 23:15 3
Не зря ждет новый контракт. Известна зарплата Лунина в Реале
Не зря ждет новый контракт. Известна зарплата Лунина в Реале

Даже у Гюлера почти в два раза больше

Лунин сказал «да». Известны условия возможного трансфера Андрея в клуб АПЛ
Футбол | 20.07.2024, 07:47
Лунин сказал «да». Известны условия возможного трансфера Андрея в клуб АПЛ
Лунин сказал «да». Известны условия возможного трансфера Андрея в клуб АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера уволен с поста наставника сборной Боливии
Футбол | 20.07.2024, 20:04
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера уволен с поста наставника сборной Боливии
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера уволен с поста наставника сборной Боливии
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
Футбол | 20.07.2024, 13:00
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
19.07.2024, 15:35 10
Бокс
Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
19.07.2024, 02:33 2
Футбол
Евро-2024 U-19. Определен второй полуфиналист чемпионата Европы
Евро-2024 U-19. Определен второй полуфиналист чемпионата Европы
19.07.2024, 23:30 1
Футбол
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
19.07.2024, 18:19 6
Теннис
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
19.07.2024, 07:33
Бокс
Тайсон жестко ответил Уайлдеру, который сказал, что он слишком стар для боя
Тайсон жестко ответил Уайлдеру, который сказал, что он слишком стар для боя
18.07.2024, 19:41
Бокс
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
19.07.2024, 07:05 27
Футбол
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
19.07.2024, 16:45 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем