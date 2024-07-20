Эрик тен Хаг рассказал об отношениях с Санчо. Джейдон вернулся в МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал об отношениях с вингером Джейдоном Санчо. У тренера и игрока ранее был конфликт, однако оба помирились и Санчо снова начал тренироваться с «дьяволами».

«Мы провели хороший разговор. Каждый имеет право на ошибку, двигаемся дальше. Нашей команде нужны хорошие игроки, и одно могу сказать точно: Санчо – хороший футболист. Я надеюсь, что он будет играть и внесет свой вклад в наш успех», – сказал Эрик тен Хаг.

Ранее главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о возможном подписании нидерландского защитника мюнхенской «Баварии» Маттейса де Лигта.