Тен Хаг подтвердил интерес МЮ к де Лигту. Подпишут ли игрока?

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о возможном подписании нидерландского защитника мюнхенской «Баварии» Маттейса де Лигта:

«Еще неизвестно, придет ли Маттейс де Лигт... Я его хорошо знаю. Я хотел подписать его еще 2 года назад, но на тот момент он был уже очень близок к переходу в «Баварию». Верьте или нет, но его имя было предложено не мной во время планирования трансферной кампании».

В сезоне 2023/24 Маттейс де Лигт провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нидерландца в 65 миллионов евро.