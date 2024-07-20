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  4. Тен Хаг подтвердил интерес МЮ к де Лигту. Подпишут ли игрока?
Англия
20 июля 2024, 13:07 |
151
0

Тен Хаг подтвердил интерес МЮ к де Лигту. Подпишут ли игрока?

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» пока не уверен в трансфере

20 июля 2024, 13:07 |
151
0
Тен Хаг подтвердил интерес МЮ к де Лигту. Подпишут ли игрока?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о возможном подписании нидерландского защитника мюнхенской «Баварии» Маттейса де Лигта:

«Еще неизвестно, придет ли Маттейс де Лигт... Я его хорошо знаю. Я хотел подписать его еще 2 года назад, но на тот момент он был уже очень близок к переходу в «Баварию». Верьте или нет, но его имя было предложено не мной во время планирования трансферной кампании».

В сезоне 2023/24 Маттейс де Лигт провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нидерландца в 65 миллионов евро.

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Эрик тен Хаг Маттейс де Лигт Бавария Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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