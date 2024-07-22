Олег ШАНДРУК: «Молодые игроки не выполнили того, о чем мы их просили»

Главный тренер ривненского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал результаты двух товарищеских матчей против ковалевского «Колоса» – поражение 0:3 и ничья 1:1:

«Относительно первой игры – давно не испытывал столь негативных эмоций. Да, мы доверились в основном молодым игрокам. Но они не выполнили того, о чем мы их просили. Не играли как команда. Это моя зона ответственности. Но мы разочарованы увиденным в утренней игре. Очень неудачная игра в нашем исполнении.

Второй матч был совсем другим: по уровню игры, по духу. Это был достойный поединок. Интересный и конструктивный. Несмотря на ничью – можем эту игру занести себе в актив.

Не сыграли сегодня Евгений Шевченко и Гио Куция. У обоих микроповреждения. Возможно, они сыграют в спарринге с «Оболонью».