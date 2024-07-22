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  4. Олег ШАНДРУК: «Молодые игроки не выполнили того, о чем мы их просили»
Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 10:54 |
133
0

Олег ШАНДРУК: «Молодые игроки не выполнили того, о чем мы их просили»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал результаты двух товарищеских матчей с «Колосом»

22 июля 2024, 10:54 |
133
0
Олег ШАНДРУК: «Молодые игроки не выполнили того, о чем мы их просили»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ривненского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал результаты двух товарищеских матчей против ковалевского «Колоса» – поражение 0:3 и ничья 1:1:

«Относительно первой игры – давно не испытывал столь негативных эмоций. Да, мы доверились в основном молодым игрокам. Но они не выполнили того, о чем мы их просили. Не играли как команда. Это моя зона ответственности. Но мы разочарованы увиденным в утренней игре. Очень неудачная игра в нашем исполнении.

Второй матч был совсем другим: по уровню игры, по духу. Это был достойный поединок. Интересный и конструктивный. Несмотря на ничью – можем эту игру занести себе в актив.

Не сыграли сегодня Евгений Шевченко и Гио Куция. У обоих микроповреждения. Возможно, они сыграют в спарринге с «Оболонью».

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товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Колос - Верес Олег Шандрук пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
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