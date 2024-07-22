Геннадий СИНЧУК: «Думал, что нахожусь в офсайде. Не верил, что забил»

Полузащитник сборной Украины U-19 Геннадий Синчук прокомментировал волевую победу команды над Италией (3:2) в 3-м туре групповой стадии Евро-2024 U-19. Синчук стал автором первого забитого гола в матче.

«Думал, что нахожусь в офсайде. Не верил, что забил. Будем играть и против Франции, и против Испании. Потому что мы Украина, у нас казацкий драйв и казацкий дух», – сказал Синчук.

Соперник Украины в полуфинале будет определен позже – им станет победитель группы B – Франция (6 очков) или Испания (4). Матч между этими командами пройдет 22 июля, для победы в группе французов устраивает ничья, а испанцам нужна победа.