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Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 10:18 | Обновлено 22 июля 2024, 10:34
336
0

Игорь БЕЛАНОВ: «Правильным вариантом будет оставить Минай в Премьер-лиге»

Обладатель Золотого мяча высказался о том, кто должен заменить «Днепр-1»

22 июля 2024, 10:18 | Обновлено 22 июля 2024, 10:34
336
0
Игорь БЕЛАНОВ: «Правильным вариантом будет оставить Минай в Премьер-лиге»
Игорь Беланов

До старта сезона-2024/25 в Украинской Премьер-лиге остается лишь двенадцать дней, а имя команды, которая должна занять вакантное место после исключения «Днепра-1» из числа участников футбольной элиты, пока не определено.

Решение по замене днепрян должно быть принято сегодня на Исполкоме УАФ.

Как известно, будут рассматриваться два варианта: первый из них предполагает замену в лице «Миная», занявшего предпоследнее, 15-е место по итогам прошлого сезона, а второй – победитель мини-турнира, в котором будут участвовать тот же «Минай», «Металлист 1925» и два коллектива первой лиги, которые не смогли использовать своих шансов попасть в элиту в переходных матчах с представителями элиты – «Левым берегом» и «Эпицентром».

Какого мнения относительно определения замены «Днепра-1» придерживается обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов, узнавал корреспондент Sport.ua.

– Прежде всего, хотелось бы сказать о «Днепре-1». Очень жаль, что потеряли эту команду. Вдвойне обиднее, что она не только вышла из состава участников УПЛ, но и не будет участвовать в еврокубковом розыгрыше. А это потерянная возможность пополнить копилку Украины баллами в таблице коэффициентов УЕФА.

– Как, на ваш взгляд, должна происходить замена «Днепра-1» в УПЛ?

– Все зависит от окончательного решения Исполкома УАФ. На мой взгляд, в данной ситуации единственным правильным вариантом будет оставить «Минай» в Премьер-лиге, поскольку проводить мини-турнир с участием четырех клубов считаю неуместным хотя бы из-за существующей нехватки времени.

Ранее Мирон Маркевич назвал команду, которая должна занять место Днепра-1 в УПЛ.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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