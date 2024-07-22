Маркевич назвал команду, которая должна занять место Днепра-1 в УПЛ

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич назвал команду, которая должна занять место «Днепра-1» в следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги.

– По идее заменить днепрян по спортивному принципу должен «Минай», хотя у клуба есть много проблем – в частности, с освещением на собственном стадионе. Насколько известно, в случае продолжения прописки в УПЛ закарпатская команда планирует проводить домашние матчи во Львове. Но я убежден, что минайцам нужно играть дома, на Закарпатье. Ведь есть еще ужгородский стадион «Авангард». Я как-то побывал в Минае, когда закарпатцы принимали дома «Металлист 1925» – и был очень поражен энергетикой, которую создавали зрители на трибунах. Болельщики очень много сделали для того, чтобы «Минай» тот матч выиграл. Такой поддержки минайские футболисты больше нигде не получат. А это очень важно. После уверенного выступления «Миная» в весенней части прошлого сезона его футболистов разобрали другие клубы – и где теперь брать новых? Впрочем, возможно Желько Любенович снова что-то придумает. Ведь можно сказать, что он из ничего сделал команду – и она почти спаслась от «вылета». Ей не хватило какой-то малости.

– На что может рассчитывать «Минай» в случае, если все же получит право продолжить выступления в классе сильнейших?

– «Минай» образца весеннего отрезка сезона-2023/24 – это исключительно команда тренера. Игры это показали. Любенович совершил чудо, воплотив в жизнь почти невозможное. Думаю, что и в новом сезоне так же будет. С Любеновича будет хороший тренер. Я ему желаю успеха. У «Миная» есть и хороший президент, который столько лет удерживает этот клуб.

Ранее мнением о замене «Днепра-1» поделился Владимир Бессонов.