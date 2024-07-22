Перед финалом Евро-2024 полиция предотвратила предполагаемый теракт

Немецкая полиция предотвратила проведение предполагаемого теракта перед финальным матчем чемпионата Европы 2024 в Германии между сборными Испании и Англии.

Немецкими спецподразделениями в ходе серии скоординированных рейдов задержали в Потсдаме трех подозреваемых. Были проведены обыски по трем адресам в поисках пятерых мужчин, которые могли быть причастными к организации теракта.

Сообщается, что люди, которые были задержаны, являются сторонниками ИГИЛ. Все они уже находились под наблюдением немецкой полиции. Подозреваемые были взяты под стражу и до сих пор находятся под следствием.

Как известно, в финале Евро-2024 команда Испании обыграла сборную Англии со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) презентовала свою версию символической сборной чемпионата Европы 2024.