Перед финалом Евро-2024 полиция предотвратила предполагаемый теракт
Матч в Берлине Испания – Англия был под угрозой
Немецкая полиция предотвратила проведение предполагаемого теракта перед финальным матчем чемпионата Европы 2024 в Германии между сборными Испании и Англии.
Немецкими спецподразделениями в ходе серии скоординированных рейдов задержали в Потсдаме трех подозреваемых. Были проведены обыски по трем адресам в поисках пятерых мужчин, которые могли быть причастными к организации теракта.
Сообщается, что люди, которые были задержаны, являются сторонниками ИГИЛ. Все они уже находились под наблюдением немецкой полиции. Подозреваемые были взяты под стражу и до сих пор находятся под следствием.
Как известно, в финале Евро-2024 команда Испании обыграла сборную Англии со счетом 2:1.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) презентовала свою версию символической сборной чемпионата Европы 2024.
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