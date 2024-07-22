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  4. 9 финалистов, француз и нидерландец. IFFHS представила сборную Евро-2024
Чемпионат Европы
22 июля 2024, 03:23 | Обновлено 22 июля 2024, 03:24
42
0

9 финалистов, француз и нидерландец. IFFHS представила сборную Евро-2024

Международная федерация футбольной истории и статистики выделила лучших

22 июля 2024, 03:23 | Обновлено 22 июля 2024, 03:24
42
0
9 финалистов, француз и нидерландец. IFFHS представила сборную Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) презентовала свою версию символической сборной чемпионата Европы 2024, который, как известно, состоялся в Германии.

Напомним, в финале Евро-2024 сборная Испании переиграла команду Англии со счетом 2:1.

В сборную от IFFHS вошли голкипер Джордан Пикфорд (Англия), защитники Марк Кукурелья, Дани Карвахаль (оба – Испания), Джон Стоунз (Англия) и Вильям Салиба (Франция), полузащитники Фабиан Руис, Дани Ольмо и Родри (все – Испания), нападающие Нико Уильямс, Ламин Ямал (оба – Испания) и Коди Гакпо (Нидерланды).

Ранее сообщалось, что испанец Кукурелья изменил имидж, как и обещал, если его сборна выиграет Евро-2024.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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