ФОТО. Сказал – сделал. Кукурелья изменил имидж, как и обещал

Защитник лондонского «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья покрасил волосы в красный цвет в честь победы национальной команды на чемпионате Европы 2024.

25-летний одноклубник украинца Михаила Мудрика выполнил обещание о том, что он изменит имидж, если Испания возьмет титул на Евро-2024.

Марк Кукурелья провел на Евро-2024 шесть матчей, а в финальном поединке с командой Англии (2:1) отдал голевой пас на Микеля Оярсабаля, когда тот забил победный гол.

Напомним, ранее сообщалось, что Кукурелья стал самым скоростным игроком чемпионата Европы 2024.