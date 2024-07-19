ФОТО. Сказал – сделал. Кукурелья изменил имидж, как и обещал
Испанский защитник сдержал слово, данное по случаю победы на Евро-2024
Защитник лондонского «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья покрасил волосы в красный цвет в честь победы национальной команды на чемпионате Европы 2024.
25-летний одноклубник украинца Михаила Мудрика выполнил обещание о том, что он изменит имидж, если Испания возьмет титул на Евро-2024.
Марк Кукурелья провел на Евро-2024 шесть матчей, а в финальном поединке с командой Англии (2:1) отдал голевой пас на Микеля Оярсабаля, когда тот забил победный гол.
Напомним, ранее сообщалось, что Кукурелья стал самым скоростным игроком чемпионата Европы 2024.
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