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Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 04:23 | Обновлено 22 июля 2024, 04:32
37
0

У Герреро выросла трансферная стоимость после выступления на Копа Америка

Форвард луганской Зари дошел со сборной Панамы до 1/4 финала

22 июля 2024, 04:23 | Обновлено 22 июля 2024, 04:32
37
0
У Герреро выросла трансферная стоимость после выступления на Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро

У панамского нападающего Эдуардо Герреро выросла трансферная стоимость после выступления на Копа Америка 2024.

Форвард луганской «Зари» дошел со сборной Панамы до 1/4 финала, где Los Canaleros (канальщики) уступили команде Колумбии (0:5).

Форвард луганской команды отличился забитым голом в ворота сборной Боливии (3:1) на групповом этапе.

Веб-портал Transfermarkt обновил цены игрокам, выступавшим на Кубке Америки 2024.

Трансферная стоимость Герреро повысилась на €800 тысяч и теперь составляет €1,8 млн.

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Эдуардо Герреро Заря Луганск Transfermarkt Копа Америка сборная Панамы по футболу
Николай Степанюк Источник: Transfermarkt
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