У Герреро выросла трансферная стоимость после выступления на Копа Америка

У панамского нападающего Эдуардо Герреро выросла трансферная стоимость после выступления на Копа Америка 2024.

Форвард луганской «Зари» дошел со сборной Панамы до 1/4 финала, где Los Canaleros (канальщики) уступили команде Колумбии (0:5).

Форвард луганской команды отличился забитым голом в ворота сборной Боливии (3:1) на групповом этапе.

Веб-портал Transfermarkt обновил цены игрокам, выступавшим на Кубке Америки 2024.

Трансферная стоимость Герреро повысилась на €800 тысяч и теперь составляет €1,8 млн.