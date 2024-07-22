Украина. Премьер лига22 июля 2024, 04:23 | Обновлено 22 июля 2024, 04:32
37
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У Герреро выросла трансферная стоимость после выступления на Копа Америка
Форвард луганской Зари дошел со сборной Панамы до 1/4 финала
22 июля 2024, 04:23 | Обновлено 22 июля 2024, 04:32
37
0
У панамского нападающего Эдуардо Герреро выросла трансферная стоимость после выступления на Копа Америка 2024.
Форвард луганской «Зари» дошел со сборной Панамы до 1/4 финала, где Los Canaleros (канальщики) уступили команде Колумбии (0:5).
Форвард луганской команды отличился забитым голом в ворота сборной Боливии (3:1) на групповом этапе.
Веб-портал Transfermarkt обновил цены игрокам, выступавшим на Кубке Америки 2024.
Трансферная стоимость Герреро повысилась на €800 тысяч и теперь составляет €1,8 млн.
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