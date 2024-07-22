Стефан РЕШКО: «С заменой Днепра-1 следует учитывать спортивный принцип»

В понедельник, 22 июля, на Исполкоме УАФ должен определиться, кто заменит «Днепр-1» в УПЛ – «Минай» или победитель возможного «Турнира четырех», участниками которого должны стать тот самый «Минай», а также «Металлист 1925», «Левый берег» и «Эпицентр».

Один из представителей «золотого» состава киевского «Динамо» образца 1975 года Стефан Решко в комментарии Sport.ua поделился своими мыслями относительно замены «Днепра-1».

«Все должно происходить по спортивному принципу. По моему убеждению, занять место днепровского клуба должен «Минай». Эта команда не один год играла в Премьер-лиге, а в прошлом сезоне ей немного не хватило для сохранения прописки в элите. Теперь, когда «Днепр-1» снялся с чемпионата, все – и спортивный принцип, и человеческий фактор говорят в пользу «Миная». Тем более, что Закарпатская область давно считается футбольным краем. Она подарила многих выдающихся футболистов, пятеро из которых получили звание заслуженного мастера спорта. Ни одна союзная республика не давала бывшей большой стране стольких игроков высокого уровня, как Закарпатье. Поэтому считаю, что «Минаю» стоит пойти навстречу, чтобы он представлял закарпатский футбол в УПЛ. В этом вопросе важно поступить по-человечески: взвесив все рычаги. Поэтому справедливым будет оставить «Минай» в Премьер-лиге», – считает Решко.

Ранее бывший игрок, а затем главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко высказал свое видение по поводу ситуации вокруг «Днепра-1».