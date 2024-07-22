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Лига Европы
22 июля 2024, 05:23 | Обновлено 22 июля 2024, 05:59
365
0

Жеребьевка Q3 Лиги Европы. Кривбасс и Динамо. Смотреть онлайн LIVE

22 июля в 14:00 в Ньоне состоится жребий третьего раунда квалификации ЛЕ

22 июля 2024, 05:23 | Обновлено 22 июля 2024, 05:59
365
0
Жеребьевка Q3 Лиги Европы. Кривбасс и Динамо. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

22 июля в 14:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка третьего раунда квалификации (Q3) Лиги Европы 2024/25.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этом раунде участвуют 26 команд (12 по Пути чемпионов и 14 по Пути представителей лиг), которые будут поделены на пары и проведут поединки Q3 Лиги Европы 8 и 15 августа 2024 года.

Криворожский Кривбасс, бронзовый призер УПЛ, вступит в борьбу с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, где будет в числе несеяных команд.

Кроме того, в этом раунде Q3 может принять участие киевское Динамо, если проиграет Партизану в Q2 Лиги чемпионов. Пара Динамо / Партизан включена в число сеяных команд в Q3 Лиги Европы.

​Потенциальные соперники Кривбасса в Q3 ЛЕ

  • победитель: Аякс (Нидерланды) / Войводина (Сербия)
  • победитель: Брага (Португалия) / Маккаби Петах-Тиква (Израиль)
  • победитель: Мольде (Норвегия) / Силькеборг (Дания)
  • Виктория Пльзень (Чехия)
  • проигравший: Партизан (Сербия) / Динамо Киев (Украина)
  • победитель: Шериф Тирасполь (Молдова) / Эльфсборг (Швеция)
  • победитель: Рапид Вена (Австрия) / Висла Краков (Польша)

Потенциальные соперники Динамо в Q3 ЛЕ

  • победитель: Риека (Хорватия) / Корвинул (Румыния)
  • победитель: Трабзонспор (Турция) / Ружомберок (Словакия)
  • победитель: Серкль Брюгге (Бельгия) / Килмарнок (Шотландия)
  • Серветт (Швейцария)
  • проигравший: Лугано (Швейцария) / Фенербахче (Турция)
  • победитель: Панатинаикос (Греция) / Ботев Пловдив (Болгария)
  • Кривбасс (Украина)​

Перед жеребьевкой ожидается окончательная информация, смогут ли сыграть между собой команды из одной страны в этом раунде Q3 Лиги Европы.

Команды, которые выиграют противостояния Q3, получат путевки в Q4 Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги конференций.

Жеребьевка Q3 Лиги Европы. Кривбасс и Динамо. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 22 июля в 14:00

📺 Видеотрансляция

Лига Европы 2024/25

Пары 2-го раунда квалификации Q2 ЛЕ

Матчи: 25 июля и 1 августа 2024 года

  • Аякс (Нидерланды) – Войводина (Сербия)
  • Ружомберок (Словакия) – Трабзонспор (Турция)
  • Висла Краков (Польша) – Рапид Вена (Австрия)
  • Килмарнок (Шотландия) – Серкль Брюгге (Бельгия)
  • Мольде (Швеция) – Силькеборг (Дания)
  • Корвинул (Румыния) – Риека (Хорватия)
  • Брага (Португалия) – Маккаби Петах-Тиква (Израиль)
  • Панатинаикос (Греция) – Ботев Пловдив (Болгария)
  • Шериф Тирасполь (Молдова) – Эльфсборг (Швеция)

Жеребьевка 3-го раунда квалификации Q3 ЛЕ

Матчи: 8 и 15 августа 2024 года

Сеяные и несеяные команды

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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