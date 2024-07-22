Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
22 июля в 13:00 в Ньоне состоится жребий третьего раунда квалификации ЛЧ
22 июля в 13:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка третьего раунда квалификации (Q3) Лиги чемпионов 2024/25.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В этом раунде Q2 участвуют 20 команд – 12 по Пути чемпионов (победители второго раунда Q2) и 8 клубов по Пути представителей лиг.
Киевское Динамо узнает потенциального соперника в Q3 Лиги чемпионов по Пути представителей лиг. Киевляне сыграют в 3-м раунде ЛЧ, если обыграют Партизан (Сербия) в Q2.
Потенциальные соперники для победителя пары Динамо – Партизан:
- Рейнджерс (Шотландия)
- Славия Прага (Чехия)
- Ред Булл Зальцбург (Австрия)
- Лилль (Франция)
Матчи Q3 пройдут 6/7 и 13 августа 2024 года.
Столичному клубу необходимо пройти трех оппонентов, чтобы оказаться в осеннем этапе ЛЧ.
Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.
Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 22 июля в 13:00
Лига чемпионов 2024/25
Пары 2-го раунда квалификации Q2
Матчи: 23/24 и 30/31 июля 2024 года
Жеребьевка 3-го раунда квалификации Q3
Матчи: 6/7 и 13 августа 2024 года
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина переиграла Сару Бейлек
Екатерине обидно за смерть языковеда