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Лига чемпионов
22 июля 2024, 04:45 | Обновлено 22 июля 2024, 04:57
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0

Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

22 июля в 13:00 в Ньоне состоится жребий третьего раунда квалификации ЛЧ

22 июля 2024, 04:45 | Обновлено 22 июля 2024, 04:57
32
0
Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июля в 13:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка третьего раунда квалификации (Q3) Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этом раунде Q2 участвуют 20 команд – 12 по Пути чемпионов (победители второго раунда Q2) и 8 клубов по Пути представителей лиг.

Киевское Динамо узнает потенциального соперника в Q3 Лиги чемпионов по Пути представителей лиг. Киевляне сыграют в 3-м раунде ЛЧ, если обыграют Партизан (Сербия) в Q2.

Потенциальные соперники для победителя пары Динамо – Партизан:

  • Рейнджерс (Шотландия)
  • Славия Прага (Чехия)
  • Ред Булл Зальцбург (Австрия)
  • Лилль (Франция)

Матчи Q3 пройдут 6/7 и 13 августа 2024 года.

Столичному клубу необходимо пройти трех оппонентов, чтобы оказаться в осеннем этапе ЛЧ.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.

Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 22 июля в 13:00

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов 2024/25

Пары 2-го раунда квалификации Q2

Матчи: 23/24 и 30/31 июля 2024 года

Жеребьевка 3-го раунда квалификации Q3

Матчи: 6/7 и 13 августа 2024 года

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Николай Степанюк Sport.ua
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