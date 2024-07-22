22 июля в 13:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка третьего раунда квалификации (Q3) Лиги чемпионов 2024/25.

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В этом раунде Q2 участвуют 20 команд – 12 по Пути чемпионов (победители второго раунда Q2) и 8 клубов по Пути представителей лиг.

Киевское Динамо узнает потенциального соперника в Q3 Лиги чемпионов по Пути представителей лиг. Киевляне сыграют в 3-м раунде ЛЧ, если обыграют Партизан (Сербия) в Q2.

Потенциальные соперники для победителя пары Динамо – Партизан:

Рейнджерс (Шотландия)

Славия Прага (Чехия)

Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Лилль (Франция)

Матчи Q3 пройдут 6/7 и 13 августа 2024 года.

Столичному клубу необходимо пройти трех оппонентов, чтобы оказаться в осеннем этапе ЛЧ.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.

Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 22 июля в 13:00

Лига чемпионов 2024/25

Пары 2-го раунда квалификации Q2

Матчи: 23/24 и 30/31 июля 2024 года

Жеребьевка 3-го раунда квалификации Q3

Матчи: 6/7 и 13 августа 2024 года