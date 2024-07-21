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Украина. Премьер лига
21 июля 2024, 21:32 | Обновлено 21 июля 2024, 21:36
1401
5

Минай готов вернуться в УПЛ. Но не хочет играть мини-турнир

Клуб хотел бы вернуться в элиту без матчей с конкурентами

21 июля 2024, 21:32 | Обновлено 21 июля 2024, 21:36
1401
5
Минай готов вернуться в УПЛ. Но не хочет играть мини-турнир
ФК Минай

Клуб Первой лиги Минай на официальном сайте заявил, что готов вернуться в УПЛ и заменить Днепр-1, который снялся с чемпионата, однако закарпатцы дали понять, что не очень хотят играть мини-турнир из четырех команд (Минай, Металлист 1925, Эпицентр, Левый берег) за одно место в элите.

Окончательное решение УАФ примет 22 июля.

Заявление ФК Минай (полная версия – на официальном сайте).

19 июля состоялось Общее собрание Участников УПЛ. О результатах голосования по замене в чемпионате Днепра-1 ФК Минай узнал из новостей в Интернете. А затем в клуб поступило письмо от УПЛ с протоколом заседания.

«Восемь из пятнадцати Участников Общего собрания УПЛ поддержали предоставление права ФК Минай заменить СК Днепр-1 в чемпионате УПЛ сезона 2024/25. Пять Участников УПЛ поддержали проведение мини-турнира за право участия в чемпионате УПЛ сезона 2024/25 между командами ФК Минай, ФК Металлист 1925 Харьков, ФК Левый берег Киев и ФК Эпицентр Каменец-Подольский. Два участника УПЛ воздержались», – говорится в письме.

Интересно, что даже в письме именно ФК Минай стоит первым в списке. То есть закарпатский клуб в рейтинге ставят первым, с учетом розыгрышей чемпионатов Украины высшей и первой лиг сезона-2023/24. Результаты голосования клубов Участников УПЛ позволили ФК Минай рассчитывать, что вопрос списка участников Премьер-лиги сезона-2024/25 – закрыт. Клуб опирался на аргументацию УАФ из предварительного заявления «об обращении УПЛ относительно ситуации с СК Днепр-1».

Поскольку клубы Участники УПЛ большинством голосов (восемь) решили «продлить членство ФК Минай в УПЛ, в Минае рассчитывали на аналогичное решение и в этот раз. Но этого не произошло.

19 июля в 20:48 ФК Минай получил еще одно письмо – теперь уже от Украинской Ассоциации футбола.

«Учитывая одно из предложений УПЛ относительно необходимости определения претендента на место Участника УПЛ в сезоне 2024/2025 путем проведения мини-турнира среди ваших команд, обращаемся с просьбой к каждому из клубов подтвердить готовность участвовать в данном турнире в случае принятия соответствующего турнира Исполнительным комитетом УАФ, заседание которого состоится 22 июля 2024 в 12:00. Просим ответить в срок до 22 июля 2024 года до 10:00», – говорится в письме.

Все выглядит так, будто решение о пути решения вопроса 16 участника УПЛ сезона-2024/25 уже принято. И клубы просто подталкивают к участию в дополнительном мини-турнире, несмотря на решение большинства клубов Участников УПЛ. И неужели на этот раз УАФ не планирует руководствоваться тем, что «вопрос заявки (допуска) команд для участия в соревнованиях и продолжения членства в составе участников соревнований УПЛ относится к компетенциям УПЛ?».

Хотя мы можем и ошибаться. И УАФ все же прислушается к мнению клубов и Минай вернется в УПЛ по результатам голосования большинства Участников УПЛ – значит, законным решением.

Что касается ФК Минай, то клуб принимает решение большинства в голосовании клубов УПЛ по замене СК Днепр-1 в соревнованиях УПЛ сезона-2024/25 и сообщает о готовности принять участие в чемпионате украинской Премьер-лиги.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925 Днепр-1 Украинская ассоциация футбола Эпицентр Каменец-Подольский Левый Берег Киев исполком УАФ
Иван Зинченко Источник: ФК Минай
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Комментарии 5
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Valentyn
А освітлення зробили? Чи знову потім умови висувати будуть де грати, хто платить за переїзд, проживання і т.д.
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+4
DK1961
Хотят повтора шары...И чтоб освещение не ставить. И такая команда нужна в Премьер-Лиге? Серьезно?
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+4
Diesel
а не пішли б ви в дупу не шановний минай
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+2
Lesovij7
По факту лучше левый берег или металлист 1925. Они хоть имеют какой-то план развития и деньги, а минай это просто амбиции президента быть в упл и без финансирования 
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+1
Avaksi
Не хочуть боротися за УПЛ, нехай грають у першій лізі
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+1
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