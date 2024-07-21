Сборная Украины выиграла Евролигу 2024 по пляжному футболу в Дивизионе B

Сборная Украины по пляжному футболу в грузинском Батуми выиграла Евролигу-2024 в Дивизионе В, взяв верх в финальном матче над командой ОАЭ (4:2)

Подопечные Николая Костенко на турнире уже встречались со сборной Объединенных Арабских Эмиратов. В групповом раунде украинцы выиграли со счетом 5:2.

В финале в первом периоде украинская команда начала удачно. На 1-й минуте Андрей Пашко ударом с середины поля открыл счет. Затем арабы перехватили инициативу, и голкипер сине-желтых Александр Пославский не менее 5 раз спасал ворота. Однако на 8-й и 9-й минутах после ударов Мусаба и Хумайда не помог он. На первый перерыв соперники ушли с ничейным счетлм. Олег Зборовский ударом головой восстановил паритет – 2:2.

Во второй 12-минутке команды имели много моментов, однако отличиться удалось только Дмитрию Войтенко, который на 20-й минуте безупречно выполнил стандарт. В третьем периоде точку во встрече на последних секундах поставил Олег Щитник.

Итак, в финале зафиксирована победа сборной Украины (4:2), и она стала триумфатором Евролиги-2024 в Дивизионе В.

Где будут выступать сине-желтые в следующем сезоне Евролиги – будут определено организацией, проводящей соревнования – BSWW. Ранее украинская команда потеряла место в Дивизионе A в результате бойкота турнира в 2023 году из-за участия сборной беларуси.

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Евролига-2024. Дивизион В

Финал, 21 июля, Батуми (Грузия)

Украина – ОАЭ – 4:2

Голы: Пашко, 1, Зборовский, 10, Войтенко, 20, Щитник, 36 – Мусаб, 8, Хумайд, 9

Украина: Неруш, Пославский, Левченко, Корнийчук, Зборовский, Пашко, Заворотный, Войток, Войтенко, Потапов, Щитник, Щерица, Росс.

Предупреждения: Зборовский, 24, Щитник, 34 – Абдулла, 22, Аббас, 35, В. Бешр, 35.

Матч за 3-е место

Грузия – Латвия – 5:2

Матч за 5-е место

Ливан – Саудовская Аравия – 3:5